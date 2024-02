Bár korábban, lapunkban megjelent interjújában már említést tette a lehetőségről, most vált valósággá a baracsi származású Kiss Péter harmonikaművész első zenekari tagsága, ugyanis hivatalosan is tagja lett a Draba Orkestar/Daisy’s Gipsy Orkestar zenekarnak. Nyilvánvalóan Magyarországon nem mond túl sokat a zenekar neve, ezért álljon itt néhány információ róluk! “A Draba Orkestar / Daisy’s Gipsy Orkestar egy Firenze és környékbeli zenészekből alakult együttes, amelyet a tradicionális gipsy és balkáni zene iránti szenvedély egyesít. Zenéjükben a román horáktól kezdve, a magyar csárdásokon át, Szerbia vagy épp Macedónia különleges ritmusaiig mindenféle stílus megtalálható. A "Draba" szó varázslatot jelent, ami a zenekar nevében szerepelve jelzi, hogy a koncertjeiken igazán varázslatos pillanatokat szeretnének létrehozni a közönséggel együttesen - legyen ez utcai keretek között, vagy színpadon. A formációt 2012-ben alapította Simone Solazzo gitárművész, és azóta az évek során számos felállásban mutatkozott be a kvarttettől kezdve egészen az igazi balkáni nagyzenekarig. Bárhogy is állnak fel, mindig olyan energiával lépnek színpadra, amely képes bármilyen közönséget ámulatba ejteni és táncra perdíteni.”

A Daisy's pedig egy firenzei születésű kezdeményezés, amely gondosan kiválasztott művészekből álló együtteseket menedzsel, amelyek akik a zenei műfajok széles és kifinomult skáláján képzettek. a Magas színvonalú zenei produkciókkal szolgálják a szórakoztatást Olaszországban és szerte Európában. Jelenlegi portfóliójában jazz- és swing-együttesek, cigány jazz, egy sor kubai jazz és szving, a vintage Big Band szerepel, gazdag és változatos jazz- és szvingkínálatot kínálva. Egyedülálló élményt kínál a legkülönlegesebb alkalmakra.