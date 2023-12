A szamba egy brazil eredetű táncstílus, amely a latin-amerikai kultúra egyik legismertebb és legnépszerűbb eleme. A szamba a brazil karneválok elengedhetetlen része, de világszerte ismert és szeretett tánc. A szamba eredete a XIX. századra nyúlik vissza, amikor a brazíliai rabszolgák afrikai zenéjét és táncát keveredett a portugál kolonizáció hatásával. A táncot később a brazil társadalom más rétegei is átvették, és a szamba a brazil kultúra szerves részévé vált.

A szamba táncstílusát a lendületes ritmusok és a gyors lábmozgások jellemzik. A táncosok dinamikus és energikus mozdulatokat végeznek, fontos szerepet kapnak a csípőmozgások és a gyors lábemelések, amelyek lendületet és ritmust adnak a táncnak. Jellemző a táncosok hullámzó mozgása is és a nagyon gyors tempó a táncosoktól rendkívüli állóképességet követel. A tánc népszerűsége világszerte nő, és a táncot sokan tanulják és gyakorolják a világ különböző részein.

Fotók: Wágner-Cseke Edina

A szamba nap világszintű megmozdulásán Wégner-Cseke Edina tánctanárnak és tanítványainak köszönhetően térségünk is képviselteti magát. Kérdésünkre a tánctanárnő a következőket mondta el:

– A brazil kultúra legfontosabb része a szamba, nem csak mint tánc vagy zenei ritmus, hanem életérzés, ami jelen van nagyon sok ember életében. A híres brazil zeneszerző, Ary Barroso tiszteletére hozták létre a nemzeti szamba napot, amelynek eredete 1964-ig nyúlik vissza, és december másodikán tartják. Brazílián kívül is rengeteg ember ünnepli a világban.

Akitől én is tanulok, Natasha Lima riói szamba tanár minden évben összeállít egy koreográfiát, amely felkerül egy videómegosztóra, és rengeteg szamba táncos megtanulja a világ minden pontján. Ezután mindenki elküldi neki a videót, ők összevágják egy anyagba, december másodikán pedig a szamba napon, kikerül a nyilvánosság elé. Minden évben nagyon várom a kész videót, mert fantasztikus látni, ahogy ez a több száz táncos ugyanazt táncolja Amerikától kezdve Afrikán, Európán át Ázsiáig, Ausztráliáig. Nem ismerjük egymást, de egy ritmusra dobban a szívünk, ez egy hatalmas közösség, egy igazi életérzés. Nem számít semmi, se kor, se testsúly, se a nemed, egyszerűen csak táncolsz, élvezed és kész.

Aki beleszeret egyszer a szambába, az már az élete részévé válik. A szamba szerelem örök. Az eddigi években egyedül vettem részt a szamba napon, de idén úgy gondoltam, hogy már a kulcsi csoportom is készen áll rá, így együtt jelentkeztünk. Először megtanultam én a koreográfiát, majd megtanítottam a hölgyeknek. Szuper kis videó készült, nagyon nagyon büszke vagyok mindenkire, sokat dolgoztunk.

November 13-án érkezett Brazíliából két fantasztikus szamba tanár, Victor Allonzo és Marcus Prado. Fiatal koruk ellenére is samba legendáknak nevezhetjük őket, hiszen minden szamba táncos ismeri a nevüket, nem csak Brazíliában, hanem az egész világon. Jelenleg is egy nagy turné keretein belül álltak meg Magyarországon. Először az ausztrál hölgyeket táncoltatták meg, majd jöttek az európai országok táncosai. Rendkívül intenzív két órás workshopot tartottak, de csodálatos volt. A szamba nem könnyű tánc, még ha annak is tűnik, ezt nem tudom elégszer hangsúlyozni. Ha sikerül szépen kivitelezni egy figurát, utána meg kell birkózni az eszméletlen gyorsasággal. Én fénysebességnek hívom. Ezt követően pedig ugyanezt kell prezentálni 10-12 centis magassarkúban. Rengeteg gyakorlást kíván és hihetetlen állóképességet, erőnlétet.

Ugyanakkor a nehézsége a szépsége is egyben, úgy gondolom. Ehhez a csodálatos dobszólók pedig csak hozzá tesznek. Persze nem kell megijedni, ha valaki szeretné kipróbálni, csak bátran. Szépen lassan építgetjük a mozdulatokat változatos zenékre. Szóval táncra fel és Boldog Samba Napot Mindenkinek!- mondta el a szamba tanár.

A kulcsi szambások nagyszerű produkciója: