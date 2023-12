Kiss Péter harmonikaművész

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

„A karácsony nálunk kiemelt ünnep, hiszen mégiscsak teljes egészében ilyenkor gyűlik össze a család. Én külföldön tanulok, a testvérem már külön él a szülőktől, és talán a karácsony az egyetlen alkalom, amikor együtt tudunk asztalhoz ülni. Különösen a Szenteste, ilyenkor közös vacsora után társasozunk. Ezért is kiemelt a karácsony az életemben, másrészt ilyenkor van a karácsonyi koncert, amit Baracson adok minden évben. Gondolhatnánk, hogy ez is egy ugyanolyan koncert, mint a többi, de anyáék nagyon sokat segítenek benne, lényegében az egész család benne van a szervezésben. Hogy hogyan készülök? Főzni, sütni még nem szoktam. Régebben nagyon bajban voltam, hogy ki milyen ajándékot kapjon. Persze ez mindig egy nehéz téma, könnyen elakad az ember. Most már a testvéremmel közösen kezdünk ráérezni, vele szerezzük be az ajándékokat. A szilvesztert itthon töltöm, ahogy eddig szinte mindig. Volt róla szó, hogy Firenzében töltöm, három lehetőség is adódott, ahol felléptem volna. Szóba került, hogy Firenze egyik főterén fellépünk a harmonika kvartettel, de végül úgy alakult, hogy egyik fellépés sem valósul meg. Talán ez egy jel volt, hogy szilveszterkor pihennem kell. Úgyhogy itthon, barátokkal töltöm.”