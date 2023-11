A. L. Jackson: Ölelj szorosan!

Vajon a régmúlt árnyai beboríthatják a sors ragyogását?

„Jud Lawson a szakadó esőben talált rám, miután lerobbantam egy elhagyatott környéken a tragacsommal. Nem vágytam hős megmentőre, pláne nem ilyen jóképűre. Botrányosan jól néz ki! Magas, szexi, és süt róla, hogy veszélyes. De nem maradt más választásom, fel kellett ülnöm a motorjára.

Salem Aguilar azonnal levett a lábamról. Megsemmisültem. A nő maga a két lábon járó végzet. Igazi, valóra vált álom.

Kiderült, hogy munkát keres, nekem pedig épp szükségem volt segítségre. Azóta itt téblábol ez a gyönyörű boszorkány a boltomban, én pedig alig bírok magammal. Tagadhatatlanul vonzódunk egymáshoz. Szikrázik közöttünk a levegő.

Hamarosan az ágyamban kötünk ki, és hirtelen olyan kötődést érzek a lelkemben, ami engem is meglep, hiszen az olyan fenevadak, mint én, nem érdemlik meg a szerelmet. De Salemnek is megvan ám a saját titka. Évek óta menekül a múltja elől, ami úgy tűnik, most végül utoléri...”

A. L. Jackson, a New York Times és a USA Today bestsellerszerzője visszacsábít minket Redemption Hillsbe, ahol a Lawson testvéreké a főszerep. Ebben a könyvben Jud és Salem rejtéllyel és szenvedéllyel fűszerezett románca rabolja el a szívünket.

„Csodálatos képet fest két megtört lélek egymásra találásáról.” – fogalmaz a Sunny Shelly Reads kritikája.

„Salem hihetetlenül erős női karakter!” – áll a Book Binge ajánlójában.

„Túlfűtött, feszültségekkel teli regény.” – írja a The Book Boutique kritikusa.

„Izzik a levegő Salem és Jud között.” – ez a Maureen's Books könyves portál véleménye a kötetről. (Forrás: Bookline)