II. János Pál az egyik legkarizmatikusabb pápája volt a római katolikus egyháznak. Lengyelországban nevelkedett, tíz nyelven beszélt és minden reggel öt nyelven olvasta az újságokat, figyelte a világ eseményeit – kezdte ismertetőjét Farkas Lajos. Azt is kiemelte, hogy II. János Pál pápa életét a sport is jelentősen befolyásolta, úszott, síelt, kajakozott, sőt, labdarúgó kapus is volt. Síelni akkor is síelt, amikor ezt neki tiltották. Farkas Lajos ezzel kapcsolatban idézett a pápáról szóló életrajzi könyvből egy történetet, eszerint a pápa úgymond álruhában síelt a svájci hegyekben, ahol egy kisfiú odament hozzá és megkérdezte tőle, hogy te a pápa vagy, igaz? Válaszul azt mondta, igen, és tovább síeltek. A történetnek a lényege és ami II. János Pál emberiségét mutatja, hogy a kisgyerek a síelés után az édesanyjának azt mondta, a pápával síeltem, amit természetesen a szülők nem hittek el, de a gyerek kérésére a pápa személyesen bizonyította, igenis együtt síelt a picivel. II. János Pál volt az első, aki felvette a kapcsolatot a zsidó és az iszlám vallással is, a zsidókérdést nem is kerülhette ki, mivel a római katolikus vallás a zsidó valláson alapszik, hiszen Jézus Krisztus is zsidó volt. Élete során mindig tanult, olvasott, imádkozott, óriási hit volt benne, de sose felejtette el lengyelségét. Amikor pápának választották, ki is fejezte, nagy öröm ez a lengyel népnek és hangsúlyozta: „nemcsak pápa, hanem elsősorban lengyel vagyok”.

Ez nem is tetszett a Szovjetunió által terrorizált szocialista államokban, a kommunista titkosszolgálat merényletet is követett el ellene, amit túlélt és nagyságát bizonyítja, hogy a merénylőjét a börtönében meglátogatta, és megbocsátott neki. Tiszteletét, erejét az is bizonyította, hogy amikor Lengyelországban szovjetellenes megmozdulások követték egymást a nyolcvanas évek elején, találkozott Jaruzelski tábornokkal, aki szükségállapotot rendelt el Lengyelországban, és vele is szót értett. Jaruzelski maga úgy emlékezett vissza a pápával való találkozásra, hogy megindította a vele való beszélgetés, remegtek a lábai a találkozásnál és fontosnak tartotta, hogy a lengyel nép érdekében közeledtek egymáshoz.

II. János Pál pápa az első nem olasz pápa volt, sőt az első szláv pápa. Emléknapja október 22-én lesz.