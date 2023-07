Keveseknek van olyan sok köztéri alkotásuk a Velencei-tó térségében, mint Kontur András szobrászművésznek – olvasható társoldalunkon, a feol.hu-n. Az alkotónak Gárdonyban és Kápolnásnyéken is állnak szobrai, melyeket már jól ismer a közönség. Ilyen a három gárdonyi állatszobor kompozíció: a gólyák, a nyári lúd család, valamint a kócsagok szoborba álmodott alkotása, de a Gárdonyi Géza Emlékház falán lévő irodalmi emlékfalon is megtalálható Csoóri Sándor portréja. Négy kőportré – Chernel István, Herman Ottó, Id. Radetzky Jenő és Solymos Ede alkotása – szintén az ő nevéhez fűződik a tóparti sétányon. Kápolnásnyéken további három szobrát tarthatjuk számon: a Nagy sárga Nap, a Vérző nap és a Szent István felajánlja az országot Szűz Máriának című műveket is ő készítette.

A következő műve pedig várhatóan egy teknősökből álló szoborkompozíció lesz, mely a Napsugár strand bejárata előtti, megújulás előtt álló téren kap helyet. A képviselő-testület már döntött arról, hogy a szobrászművészt kéri fel a mű elkészítésére.

– A tervek szerint három teknősbékát készítek, különböző helyzetekben. Az egyik behúzza, a másik kinyújtja a nyakát, a harmadik pedig éppen lépeget – meséli Kontur András a feol.hu-nak, kiemelve, hogy a tervek megvalósítása során alkalmazkodni fog a térre tervezett építészeti elemekhez is. Egy ilyen kompozíció elkészítése nem kis feladat: legalább négy hónapig készülnek majd a teknősök, melyeket azonban a jelenlegi tervek szerint jövőre adnak át.