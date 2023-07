Pénteken délután véget ért a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza nyári színjátszótáborának második turnusa, amelyen a „nagyok”, a 12–18 éves korúak merültek el a színjátszás rejtelmeiben Polgár Lilla, ­Siegrist Cecília és Dubai Péter irányításával.

A szülők, rokonok egy közel egyórás előadáson tekinthették meg az egyhetes tábor gyümölcsét a Bartók B épületében. A tábor tematikája annyiban változatlan maradt, hogy az alapmű, ami köré szerveződött, Benedek Elek A só című meséje volt náluk is, azonban ők már nem vettek részt kézműves foglalkozásokon délutánonként, hanem akkor is a színészmesterség-foglalkozásokon csiszolták ötleteiket. Merthogy ötletből nem volt hiány, a feladat ugyanaz volt, mint a „kicsiknél”, vagyis a 25 tételes stílusgyűjteményből választottak kedvükre valót, és annak jellegzetességeivel adták elő a mese adaptációját. Illetve két meséét, hiszen ők Kemenczky Kálmán: A legszükségesebb című, lényegében ugyanazt a történetet elmondó meséjét is feldolgozták.

Természetesen náluk is megvoltak a zenés órák is, így ők is elénekelték A szeleknek élénk szárnyán című román kolindát, és Molnár Orsi: Dió, só, mák című gyermekdalát, de ők már egy komolyabb ritmusgyakorlattal kiegészítve, amit két magyar népdal, a Két szál pünkösdrózsa és a Még azt mondják, nem illik összepárosításával létrejött kánon kíséreteként adtak elő.