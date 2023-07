Belinda Alexandra: A postamesternő

Egy kisvárosban mindenki figyel... Rebecca egy Sydney-ben elszenvedett botrányt követően kétségbeesetten vágyik a névtelenségre, ezért postamesternői állást vállal egy csendes, tengerparti kisvárosban. Ám hamarosan azzal a nyugtalanító ténnyel szembesül, hogy elődje öngyilkos lett. Aggodalmait tovább fokozza, hogy a nyugodt élethez fűződő reményeit már a kezdetekkor megzavarja a rámenős helyi orvos figyelme, az erőszakos bálnavadász-kapitány nyugtalanító jelenléte, a korrupt megyei titkár és a kisvárosi pletykafészkek is. Ráadásul akarata ellenére felkelti az érdeklődését a hegyfokon lakó rejtélyes férfi, akiről azt beszélik, hogy náci kém volt.

Rebecca hamarosan átlátja a háborgó tenger partján fekvő kisváros szégyenletes, eltussolt titkait, és emiatt életveszélyes játszmákba keveredik.

„Izgalmas és rejtélyes történet... tisztelgés A Manderley-ház asszonya című regény előtt.” – írja a kötetről Nastasha Lester.



„A második világháború idején a nők egyre komolyabb feladatokat és nagyobb szabadságot kaptak a társadalomban, ám mikor a férfiak visszatértek, ezeket a szerepeket és ezáltal az önállóságot is elvették tőlük. Egy olyan nőt akartam ábrázolni, aki szabadabb, merészebb életre vágyik, ám mégis erősen befolyásolják őt az ötvenes évek társadalmi elvárásai, melyek szerint jobb házasnak és boldogtalannak lenni, mint függetlennek és boldognak.” – írja művéről a szerző.

A szerző nehéz utat járt be a sikerig. A „mesélő gént” szüleitől örökölte. Édesanyja rettegésben tartotta őt és testvérei, amikor történeteket mesélt a kínai Old Harbinról, ahol az orosz közösségbe született, apja pedig megnevettette őket fiatalkori történeteivel, amikor önkéntes életmentőként dolgozott a Bondi Beachen. Miután tíz éven keresztül rendre elutasították az ausztrál kiadók, New Yorkba költözött, állást vállalt egy konferenciatársaságnál, emellett reptereken, metrókon, hajnalonta írta könyvét, a White Gardenia-t, amely mindent megváltoztatott. A kiadását aukción adták el, ő pedig kétéves szerződést kapott. Azóta tucatnyi könyve jelent meg. Sydneyben él, aktív állatvédő, hastáncos, zongorázik és barátkozik az idegen nyelvekkel. (Forrás: Líra)