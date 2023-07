A vetítés előtt szokás szerint Schmidt-Czetli Ágnes könyvtárvezető mesélt a könyvről, amiből a filmadaptáció készült, illetve Gulácsi Zoltán népművelő ismertette mindazt, amit a filmről érdemes tudni. „A történet főszereplője, névadója, vagyis az angol beteg nem más, mint gróf Almásy László (Bernstein, Borostyánkő, 1895. augusztus 22.) utazó, Afrika-kutató, felfedező, pilóta, autóversenyző, üzletember. És ezzel az állításommal már több dologban sem mondtam igazat. Noha sokan grófnak szólították, a valódi Almásy László hivatalosan nem használhatta és nem is használta a címet, és az is bizonyított tény, hogy a film szereplőjével ellentétben homoszexuális volt. Számos balesete során sosem szenvedett súlyos égési sérüléseket, és nem is a második világháború alatt Olaszországban, hanem 1951-ben, Salzburgban halt meg.

Élete viszont valóban páratlanul kalandos volt. A róla szóló angol titkosszolgálati jelentések emellett többször is csúnyának nevezik Almásyt, ami Ralph Fiennesról nehezen mondható el. De hogyan is kapcsolódik akkor Almásy László Az angol beteg című történethez? Afrikai évei alatt került egyszer a légierő kórházába, hogy tolmácsoljon egy sérült kanadai pilóta mellett. A főhadnagy az ülésével együtt kiszakadt a találatot kapott gépéből, de olyan súlyos égési sebesüléseket szenvedett, hogy az orvosok nem tudtak rajta segíteni, és egy héttel később elhunyt. Almásy visszaemlékezéseiben is szerepelt ez a történet, és erre épül a kilenc Oscar-díjjal jutalmazott film alaptörténete. A könyvben bár Almásy története a leghangsúlyosabb, mindenki főszereplő. Közös bennük, hogy mindannyian kiégtek, menekülnek valami elől, önmagukat keresik. A szereplők életkorában és háttértörténetében bizony van eltérés, és ebben a film kerekít jobb sztorit. A karakterek remekül megformáltak, emberiek, esendőek és életszerűek. A történet sokszor ugrál az időben, és hirtelen váltásokkal kerülünk az egyik nézőpont-karakterből a másikba, mégis puzzle-darabokként áll össze a történet, ahogy haladunk előre a regényben... ...Lenyűgöző az az írói eszköztár, amit Ondaatje a párkapcsolatok ábrázolására használ. Elég pár mozdulat, egy-két gesztus, és néhány jelenet erejéig szinte berobban a történetbe a Katharine és Almásy között sistergő szenvedély, tele sóvárgással, fájdalommal és gyötrelemmel. Ebből a sűrű és fülledt környezetből kilépve enyhülést, megkönnyebbülést jelent a visszatérés Hana és Kip derűsebb, harmonikusabb párosához. A szinte véletlenszerűen kiragadott pillanatok mindkét kapcsolat lényegét magukba sűrítik.”

A rácalmási könyvtár legénysége újra megugrott egy komoly magasságot, sikerült becsalogatni a közönséget, és ott is tartani egy ilyen filmen. Kétségtelen, hogy a vége főcím után nehezen indult be a beszélgetés, a film olyan erős benyomást tett a résztvevőkre, hogy nehezen kerültek elő a szavak. Talán így van ez jól, hiszen nem véletlenül zsebelte be azt a rengeteg elismerést az alkotógárda a megannyi nehézség ellenére is. Még jó sokáig dolgozik majd mindenkiben, aki megnézte.

A következő vetítést július 20-án 17 órától tervezik, akkor A ruhakészítő (The Dressmaker) című, 2015-ben bemutatott ausztrál filmvígjáték-dráma lesz műsoron, amelyet Jocelyn Moorhouse rendezett. A film alapjául Rosalie Ham 2000-ben kiadott azonos című regénye szolgált. A főbb szerepekben Kate Winslet, Judy Davis, Liam Hemsworth és Hugo Weaving látható majd.