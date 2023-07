Legyen az pörgős rock and roll, vagy kellemes blues, Farkas Erik megannyi zenei stílust könnyedén magáévá tesz, ezt pedig legutóbbi önálló estjén is bizonyította. A másfél órás show folyamán a már felsorolt műfajok mellett a pop és raggae stílusú, ismert dalok is megszólaltak. A közönség egy emberként énekelte a népszerű slágereket, amelyek között olyan magyar előadók nótái is megszólaltak, mint Presser Gábor, Máté Péter, Charlie vagy Magna Cum Laude, a külföldiek közül pedig egyebek mellett Paul Anka, Little Richard és Joe Cocker dalai is felcsendültek.

Fotó: Laczkó Izabella

A csütörtöki műsor során az előadott dalok közötti rövid szünetben a színművész Liszkai Lukáccsal kialakult szakmai kapcsolatáról és jól összekovácsolódott duójuk kialakulásáról is mesélt a közönségnek, mindezt szórakoztató, tréfás formában. Farkas Eriket már harmadik alkalommal kíséri billentyűn Liszkai Lukács, előző két előadásuk, a Slágert a fülbe, valamint az Olasz szívvel, magyar ízzel szintén hatalmas sikert aratott. A színművész elmondta, jó néhány önálló műsor után megelégelte a „fél playback” produkciókat, és készen állt a váltásra, így állt össze a ma már jól ismert, szeretett páros. Kezdetben azért, hogy megtalálják a közös hangot, a két zenész nem félt mindenféle zenei stílust kipróbálni, a közönség ezekből a dalokból hallhatott válogatást az est folyamán.