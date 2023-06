Jo Nesbo: Vérhold

Jo Nesbo a skandináv krimi koronázatlan királya. Műveiből nagyjából 50 millió példány kelt el világszerte és több mint 50 nyelvre fordították le könyveit. Az író munkássága kedvez azoknak, akik egy hátborzongató olvasmányra vágynak. A Vérhold, Jo Nesbo legújabb könyve hátborzongató kötet. Harry Hole ezúttal külső szemlélőként tér vissza, és egy saját csapathoz gyűjt tagokat, hogy megtaláljon egy sorozatgyilkost. A Vérhold egy klasszikus Harry-történet. Feltett szándéka, hogy halálra igya magát, azonban halálát késlelteti, mivel úgy dönt, segít egy volt színésznőnek. Visszatér Oslóba, méghozzá egy küldetéssel: hogy bebizonyítsa egy milliomos ártatlanságát, akit többszörös gyilkossággal vádolnak. Harry nyomozása a puccos partiktól egészen Oslo legmélyebb bugyráig vezet. Ajánlott mindenkinek, aki még nem ismeri ezt a karaktert, hiszen egy feszes nyomozásban lehet részünk, azonban a Jo Nesbo-könyvek rajongói is örülhetnek: az előző kötetekből ismert mellékszereplők közül is visszatérnek páran.

Jo Nesbo a hírnevet főleg Harry Hole nyomozónak köszönheti. A norvég rendőr a Jo Nesbo-könyvek visszatérő főszereplője, akit sokan dicsérnek. A sorozat során Hole folyamatosan küzd démonaival. Ezek a csaták néha sikeresek, néha pedig nem, ami élethűvé teszi a karaktert. Bár a sorozat köteteit nem muszáj egymás után olvasni, mivel önmagukban is megállják a helyüket, de Jo Nesbo könyvei többször visszautalnak a skandináv krimi sorozat előzetes eseményeire, így Hole-ból egy tökéletlen, de alapvetően szimpatikus figura kerekedik. A Harry Hole-sorozat már 13 könyvből áll, s bár önállóan is kerek történetek, megjelenésük sorrendjében így következnek: Denevérember, Csótányok, Vörösbegy, Nemeszisz, Boszorkányszög, A megváltó, Hóember, Leopárd, Kísértet, Police, Szomjúság, Kés, Vérhold.

Jo Nesbo Norvégiában született. Iskolás éveiben egy pop-rock zenekarban játszott, és bár közgazdászként diplomázott a norvégiai Bergenben, a zenével kapcsolatos álmai nem tűntek el nyomtalanul. Azonban életmódja túl stresszesnek bizonyult: nappal brókerként dolgozott, éjszaka pedig a bandával játszott, ami érthető módon megerőltető volt. Egy ismerős tanácsára kivett hat hónap szabadságot, elutazott Ausztráliába, és amikor visszatért, már megírta első könyvét. Ez a kötet volt az, amelyben Harry Hole először megjelent, és ő a Jo Nesbo-könyvek visszatérő főszereplője is egyben. Jo Nesbo nem csak a skandináv krimik terén jeleskedik. Egy 1999-es esszéjében egy szerbiai utazásról számol be, s ugyanabban az évben írt Norvégia szerepéről Koszovó megszállásában. Ezek mellett pedig gyerekkönyveket is publikált. (Forrás: Moly)