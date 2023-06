A Múzeumok éjszakája országos rendezvénysorozat részeként az Intercisa Múzeum is programokkal várja az érdeklődőket június 24-én 17–23 óra között a kőtárban. Az ingyenes rendezvényen lesznek kézműves-foglalkozások, római kori játékok, beöltözés római kori ruhákba, fegyverzetbe. 18.30-kor szakvezetés kezdődik a római kőtár és romkertben és a római kori fürdőben, ókori piknikkel és előadásokkal is szolgálnak a látogatóknak az est folyamán. A múzeum azt is írja, hogy esős idő esetén a rendezvény elmarad.