Csikós Árpád: „Én azt mondtam: a legtöbb hobbiállat pótol valamit. Egy elvesztett vagy egy meg nem született családtagot, boldogságot, hobbit... és sokszor ezek az állatok már az emberi kapcsolatokat helyettesítik. A tanítványaim pedig azt mondták: ők megmutatják, hogy nekik nagyon is fontosak a valódi, fizikai kapcsolatok. Az érintés, a beszéd, az igazi tekintetek. Így esett hát, hogy – nagy örömömre – egymással szemben állunk, és mutatjuk meg, mit gondolunk mi 2023-ban a mindennapok kapcsolatairól. Két generáció áll most szemben egymással – de valójában egymás kezét fogva halad egy irányba. Óriási öröm ez nekem. Segítségül hívtam a mesterséges intelligenciát (A. I.) is. Az én enteriőrjeim az A. I. segítségével kerültek a fotópapírra, de a szereplők valóságosak. Egyéves munka eredménye ez.”

A kiállító alkotók: Andrási Izabella, Botka Csenge, Csikós Árpád, Csikós Napsugár, Csontos Rena, Ritter Dorottya, Varga Ákos, Vasaji Elizabet és Zsigmond Gréta.

A megnyitón fellép a Black Velvet együttes.