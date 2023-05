Pénteken este ismét a helyi erők uralták a Kaptár Music Pub színpadát. Tulajdonképpen mindkét fellépőről elmondható, hogy viszonylag új formációról van szó, no meg az is, hogy a Kaptár adott lehetőséget a fellépésükre.

A Krár Bogi és Kiss Péter Barnabás, vagyis a Bogi-Barni akusztik duó nem teljesen ismeretlen a törzsközönség előtt, a Kaptár gardenben már tavaly nyár végén is megvillanthatták eltökéltségüket. Annyi bizonyos, hogy az eltelt idő alatt érzékelhető is a fejlődés előadásmódjukban. Egyelőre még maroknyi közönségük ki is fejezte háláját érte.

Akusztikum zenekar

Fotó: Balla Tibor

Az Akusztikum zenekar nevét még talán csak bő egy esztendeje ízlelgetjük, viszont ha a tagokra tekintünk, már sokkal régebbről ismerősek az arcok, jó néhány formációban megfordultak már a tagok. Vegyük rögtön az énekest, a zenekar arcát és hangját, Somodi Soma Zsoltot. Ő sok-sok éven át hozott kellemes esti zenei élményt a hallgatóságnak a Mezőfalva – Nagyvenyim – Dunaújváros tengelyen érdekelt Rock Box zenekar frontembereként, de mostanában a Born Again zenekar énekeseként is próbálgatja szárnyait. A végeláthatatlan részletezés helyett álljon itt csak annyi, hogy a banda többi tagja – Poszt Péter (dob), Wittmann Gábor (gitár), Simon Sinya László (basszusgitár), Berczi McLeod Gergő (gitár) – is megfordult már néhány formációban, „nem ma kezdték az ipart”. Ez markánsan meg is látszik, pontosabban hallatszik játékukon, annak ellenére, hogy először talán csak a tavalyi Sugárúti Fesztiválon szabadtéren láthatta őket a nagyközönség, most meglehetősen érett, összeszokottnak tűnő egy órát toltak le a Kaptár sokat látott színpadán.