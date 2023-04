Április 13-án, a Győry-kastélyban méltattuk a magyar költészet napját, amelynek forgatókönyve a magyar irodalom gyöngyszemeiből válogatva, rendhagyó módon, három epizódban nyújtott élményt a közönség számára.

Petőfi Sándor emléke előtt az egyik híres, szülőföldet dicsérő versével tisztelegtek, Fülöp Irénke tolmácsolásában. A magyar drámaköltészet kiemelkedő alakjára, Madách Imrére a kevésbé ismert - Falusi nász, és az Egy őrült naplójából c. ciklus verseivel – emlékeztek, Viczkó Ferencné előadásában.

Csokonai Vitéz Mihálynak a kedveséhez írt legismertebb, A reményhez című versét felidézte Zám Jánosné. Kortárs költészettel folytatva, „Szárnypróbálgatók 2023” címmel bepillantást nyújtottak a helyi alkotó, Simonné Fodor Anikó országos irodalmi pályázatra benyújtott lírai munkájába.

A kezdő és amatőr versírók Irodalmi csoportjának tagjaként a Szép Szavak Birodalma antológiákban más számos, neves művész, és költő mellett szerepelnek Fodor Anikó versei. A 2020-ban megszületett Lélekbélyegek c. antológia az egyéni, míg a következő évben megjelent Lélekmorzsák című kötete az egyéni költemények mellett csoportverseket is tartalmaz. Szabó Zsuzsanna tolmácsolásában felidézték egyik szép költeményét, „Majd egyszer” címmel.

Fodor Anikó további sikeréhez tartozik, hogy ajánlás útján, a bemutatkozó versei elbírálása nyomán, felvételt nyert a Magyar Orvos Írok és Képzőművészek Körébe. 2022. májustól szerepelhet a rendes tagok között, majd szeptemberben hamarosan meghívást kapott a Vácon megrendezésre került, három napos konferenciára. Itt az előadás megtartásának felkérése mellett még nemes irodalmi ajánlattal is megkeresték: hogy csatlakozzon a Budapesten működő Krúdy Gyula Irodalmi Körhöz.

Hamarosan a Holnap Magazin által kiadott – Szavak nélkül című Antológiában is publikálhatta a verseit. 2022. őszén elhatározta, hogy indul a Magyar Irodalomtörténeti Társaság által kiadott Szárnypróbálgatók országos jubileumi, versíró pályázaton. Az írásainak sikerét bizonyította az is, hogy a Lelkünk szigete c. antológiában megjelentek a költői gondolatai az addig sehol nem publikált csoport, - és egyéni, illetve idézetet tartalmazó versekben.

Szerepelt a Vers 2022 című versíró pályázaton is, ennek ékes bizonyítéka, hogy az Irodalmi Rádió által kiadott kötetébe - több száz jelentkező közül kiválasztva - kerülhettek be a versei a friss, fiatalos szemléletű vonalat képviselő írások közé.

2023. januárban az élete legmegtisztelőbb elismerését kapta meg a Magyar Irodalomtörténeti Társaságtól. Bronz oklevéllel minősítették a több száz beadott lírai alkotásból az övét.

A költészet napja ünnepén Lászlóné Szabó Edit felkérte Fodor Anikót, hogy mutassa be a „Szárnypróbálgatók 2023” c. kötetből a Sóvárgó szenvedély című versét.

Az antológiában szerep egy nagyon fájó, szeretettel teli alkotása is, amely a sokunk által szeretett és tisztelt ember Szabó László (Lázár) emlékére íródott.

A Gyász című verset előadta Szabó Zsuzsanna.

Anikó ajándékba adott kötetei megtalálhatók a helyi könyvtárban, hogy azokhoz bárki hozzáférhessen.

Gratulálunk a kivételes költészetéhez! Kívánunk jó egészséget, alkotókedvet, és további szép sikereket a versíráshoz! https://www.facebook.com/eldobomaszarnyakat

A költészet napi esemény további programjában Arany János balladákat hallhatak a résztvevők népdalok kíséretében, a Felvonási Tünetek Színjátszó Műhely két tagjának: Murzsa Renáta és Murzsa Kata nagyszerű előadásában.

Lászlóné Szabó Edit megköszönte az előadóknak a színvonalas szereplést, valamint a közönségnek, hogy az érdeklődésükkel és figyelmükkel megtisztelték a jeles irodalmi délutánt!