A magyar rádiózás kezdeti fázisai is hasonlóan kísérletiek voltak

„A korszakalkotó technológia használata hihetetlen pontosságot és precíziót igényelt, de a zenész mesterien helytállt. Az eszközök földönkívüli eredetéről szóló teóriákat megcáfolandó, nem látható semmilyen felirat vagy márkajelzés rajtuk, ezért keletkezési körülményeiket továbbra is homály fedi. A forgatási helyszín tökéletesnek bizonyult a dobverők bemutatására, hiszen az 1925-ben még Posta Kísérleti Állomás néven működő gyáli úti épület adott otthont az első magyar rádióadónak is, amely saját idejében szintén úttörő technikai vívmánynak minősült.”

„Ahogy magunk is kísérletezünk különböző stílusokkal és saját hangunk megtalálásával, úgy a magyar rádiózás kezdeti fázisai is hasonlóan kísérletiek voltak, így a helyszín tökéletesnek bizonyult a videóhoz.” – fűzte hozzá Kovács Zsófi, a zenekar gitárosa.

A klip a YeuX legújabb kislemezként kiadott Looking for You című dalához forgott, amelyet Weil András (The Qualitons, Kistehén, ODD ID) produceri és stúdiómunkája fémjelez.

A YeuX 2022 áprilisa óta számos külföldi zenekar előtt szerepelt, mint például a VR SEX (USA), Lalalar (TR), Dirty Sound Magnet (CH), Khan (AU), The Ballet Bombs (NL), Tortuga (PL). Megjelentek a többi között az A38, a Turbina, a Gödör, a Robot és a Három Holló színpadán is.

A csapat nemcsak zenei szempontból sokszínű, hanem származásukat, nemzetiségüket tekintve is. A magyar – egészen pontosan dunaújvárosi – énekesen, Semegi Zoltánon és a gitároson, Kovács Zsófin kívül az ausztrál–spanyol–magyar basszusgitárost, Gede Tibort (Dennie Wander, Alithia) és a francia dobost, Lancelot Carré-t (The Serial Chillers) tudhatja magáénak a zenekar, amelynek ez már a második klipje.