Schmidt-Czetli Ágnes könyvtárvezető bevezetésként hasznos információkat osztott meg a film alapjául szolgáló könyvről és a történetről. Gulácsi Zoltán művelődésszervező pedig mindazon érdekességekről beszélt, amit a filmről illik megismerni. Ilyen a 12 Oscar-díj jelölés, amiből négyet meg is kapott, mégpedig a legjobb film, a legjobb színész (Colin Firth), a legjobb rendező (Tom Hooper) és a legjobb forgatókönyv (David Seidler) kategóriákban. Emellett 7 kategóriában jelölték a Golden Globe-díjra, amiben a Colin Firth ismét megkapta a legjobb színésznek járó elismerést. Ha ez nem lenne elegendő, 14 kategóriában jelölték a BAFTA-díjra is a filmet, amiből a felét be is húzta, mégpedig a legjobb férfi főszereplő (Colin Firth), a legjobb film, a legjobb forgatókönyv (David Seidler), a legjobb férfi mellékszereplő (Geoffrey Rush), a legjobb női mellékszereplő (Helena Bonham Carter), a legjobb filmzene (Alexandre Desplat) kategóriákban, és elhozta a legjobb brit filmnek járó Alexander Korda-díjat is.

Schmidt-Czetli Ágnes a forgatókönyv alapjául szolgáló kötettel

A vetítés után – amikor a mozis élményt a pattogatott kukorica és a háromféle tea is segítette – önkéntelenül kiszakadtak a nézőkből az átélt élmények. Nem véletlen, hiszen a film nyújtotta emóciók mellett a lassan már feledésbe merülő közösségi élményt is átélhették a résztvevők, az együtt lélegzés, vagy lélegzetelakadás ritkán átélhető impulzusát is. Kiderült, sokan már látták a filmet, de mint elmondták, ez alkalommal egészen másként hatott rájuk. Lesznek olyanok is, akik újraolvassák a könyvet.

A következő vetítést május 25-én tartják, a gyöngyvásznon pedig az ugyancsak szépszámú Oscar- és Golden Globe-jelölést kapó Csokoládé című film lesz látható Juliette Binoche-sal és Johnny ­Depp-pel a főszerepben azoknak, akik regisztrálnak rá.