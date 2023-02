– Covid-lezárásból a rezsiválságba, akár így is lehetne jellemezni a kulturális intézmények elmúlt éveit. A Kortárs finanszírozás, fenntartás szempontjából miként élte át/túl az elmúlt évet?

– A Kortárs Művészeti Intézet 2022-ben is tartotta azt a szakmai színvonalat, amely garanciát jelent arra, hogy folyamatosak legyenek intézményünkkel a nemzetközi és hazai együttműködések, kiváló művészekkel dolgozhassunk együtt. Olyan projektek létrehozására törekedtünk és törekszünk, amelyek sok esetben akár a főváros programkínálatával is felvehetik a versenyt, nem csupán a helyi közönség számára izgalmasak, de városunkba is vonzzák a látogatókat. Azt azonban a bőrünkön tapasztaltuk, hogy ennek a munkának a teljesítése egyre nehezebb, költségigénye drasztikusan megnövekedett. A háztartások is megsínylik az energiaválsággal sújtott aktuális állapotokat: a fizetések alacsonyak, a rezsiköltségek az egekbe szöktek, nyilvánvaló, hogy ez az intézményi gazdálkodást is érinti.

Március végén mutatkozott be a kétévente jelentkező Tavaszi tárlat Fotó: Laczkó Izabella

Az ősz beköszöntével egy nagyon erősen redukált, vegetatív munkarendre álltunk át, ami azért is embert próbáló, mert a mi intézményünk már évek óta forrás- és emberhiányban szenved. Mint most sokan, mi is kénytelenek voltunk fűtetlen helyiségekben dolgozni, korlátozni a nyitvatartást és már előkészületeket tettünk a műtárgyállomány egy részének átköltöztetésére is, hiszen a hideg ellen a gyűjteményt is óvnunk kell. Szerencsére januártól részlegesen stabilizálódott a helyzet: bizonyos terekben elindíthattuk a fűtést, amióta – az önkormányzat és a DVG Zrt. segítségének köszönhetően – lehetővé vált, hogy ennek költségét lakossági áron vehetjük igénybe. Kényszerpihenőre, rendhagyó téli szünetre tehát nem megyünk, megújult nyitvatartással, nagy erőkkel dolgozunk az idei év programjain.

– A 2022-es naptári évben számos fontos kiállítással jelentkezett a KMI, milyen visszajelzések érkeztek az intézmény felé?

– Az Összkép című, ifj. Koffán Károly és Cyránski Mária retrospektív és emlékkiállítás fontos vállalása, komoly nyitánya volt az évnek. Úgy érzékeltük, sikerült a Dunaújváros kulturális életében meghatározó művészházaspárhoz méltó bemutatót megrendeznünk. Ezt követően a Tavaszi tárlattal jelentkeztünk, amely rangos seregszemléje a város és régiónk képző- és iparművészetének. Volt egy kiemelkedő diplomáciai jelenléttel zajló eseményünk, egy portugál-magyar projekt, Szász Lilla fotográfussal, Maria Teresa Braz privát gyűjtővel és Perenyei Monika művészettörténésszel, amelynek megnyitójára Portugália magyarországi nagykövete, Jorge Ayres Roza de Oliveira is Dunaújvárosba látogatott.

Ifj. Koffán Károly az Összkép című retrospektív kiállítás megnyitóján Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Számunkra az ilyen volumenű történések, és a munkafolyamat utáni siker mindig erőt ad a folytatásra, legyen bármilyen nehéz is az addig tartó út. De ugyanilyen fontos visszacsatolásnak tartjuk, ha a vasműben lezajlott XV. Acélszobrász Alkotótelep Hámor című kiállításán feltűnnek a vasgyárból ismerős dolgozók, immár családtagjaikkal a megnyitón, csillogó szemekkel, hogy láthassák, mi is lett a művészekkel közös munkájuk gyümölcse. És persze nem utolsósorban ugyanilyen jó érzés látni a Budapestről érkező szakemberek elismerő pillantásait, hallgatni a dicsérő szavakat, amikor bejárják a nemzetközileg is jegyzett képzőművész, Gróf Ferenc kiállítását.

– Sokakban pozitív fogadtatásra talált a Sugárúti Fesztivál – részben KMI szervezéssel megtámogatva, lesz ennek folytatása?

– Azt hiszem, hogy ha a munkaórák mennyiségét veszem figyelembe, akkor nem túlzás azt állítani, hogy a Sugárúti Fesztivál megvalósításában oroszlánrész jutott az ICA-D-nek, miközben egy remek stáb állt össze. Nagyon szerettük a közös munkát a projektet kezdeményező Danurb-bal és a Kortárs Építészeti Központtal, valamint a városi társszervezőinkkel, a József Attila Könyvtárral, Hodik Mónikával, Szmodics Lászlóval, Borsos Józseffel, Horváth Tamással és persze minden lelkes közreműködővel. Azóta remekül magára talált, új tagokkal is bővült ez a szervező közösség, már zajlanak az előkészületek, a megbeszélések a folytatás mikéntjeiről. Szeretnénk legalább ilyen sikeres fesztivál-élményekkel előrukkolni idén is.

– Hogyan tovább?

– Tekintettel arra, hogy ez a kérdés egy részletesebb választ igényel, bízom benne, hogy erről még lesz módunk bővebben beszámolni e hasábokon. Nem szeretnék minden kiállítást és programot felsorolni, hiszen ez idáig még az sem volt biztos, hogy mit hoz számunkra az élet a fűtésszezon alatt. Annyi biztos, hogy 2023. március 4-ig lesz látogatható Gróf Ferenc kiállítása, amely hazai és nemzetközi szinten is figyelemre méltó, mindenkit arra biztatnék, hogy jöjjön el és tekintse meg! Ezen kívül színvonalas dokumentumfilmekkel folytatódik a KineDok filmklubunk, és március végén a BAGUDA Egyesület szobrászművészeinek csoportos kiállításával várjuk kedves közönségünket.