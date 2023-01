Pénteken délután a kultúrban – ahogyan a kisapostagiak nevezik az önkormányzat előadótermét – kiállításra várták a vizuális kultúra iránt fogékony közönséget.

A megnyitó közönsége érdeklődéssel hallgatta Ritát

Fotós: Kallai Felix

Jelentős számú érdeklődő mellett nyitotta meg Volek Rita Keretek nélkül című kiállítását Márkli János, Kisapostag alpolgármestere. Rövid beszédében elmondta, hogy számára nagy meglepetés volt a postán dolgozó hölgy eddig rejtett talentuma. Ebben a hónapban volt már két program, amelyet az előadóteremben rendeztek meg, és mindkettő sikeres volt. Elsőként dr. Somorácz György és Klép Sándor természetfotó-kiállításán csodálhatták meg az érdeklődők Kisapostag természeti örökségét, majd egy nagyon hasznos ismeretterjesztő előadást hallhattak Pétek Attila László biológustól a környéken előforduló siklókról. Az alpolgármester örömmel konstatálta, hogy Volek Rita festménykiállítása is felkeltette a művészetkedvelő közönség érdeklődését.

Bátran kísérletezett témákkal, színekkel, formákkal, anyagokkal

Ezt követően Volek Rita megköszönte a lehetőséget Nagy Attilának, Kisapostag polgármesterének – aki egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni –, hogy nyilvánosan is megmutathatja a festményeit. Elmondta, hogy a festés iránti szeretete gyerekkorában alakult ki, és egészen fiatal felnőtt koráig elkísérte. Rengeteg rajzkönyvet vásárolt, többek között Szunyoghy András könyvéből tanult, de a felnőttkor küszöbén valahogy elmaradt nála ez a hobbi. Ahogyan mondani szokták: minden rosszban van, valami jó, nemrégiben, 2020 májusában egy kényszer szülte tartós otthonlét során vette elő újra az ecseteket. Szeretett volna mindenféle technikát és stílust kipróbálni, ezért bátran kísérletezett témákkal, színekkel, formákkal, anyagokkal. A kiállításon látható csaknem negyven festmény csupán egy része elkészült alkotásainak. Célja, hogy képei örömet szerezzenek azoknak, akikhez kerül, és jó érzést váltson ki azokból, akiknek a falán helyet kap.

A művész örült, hogy első kiállítására sokan voltak kíváncsiak

Fotós: Kallai Felix

A közönséggel együtt én is a festményeket csodáltam, miközben megszólítottam egy fiatalembert, Vadász Bence Mátét. Elmondta: érdekli a művészet, ezért látogatott el a kiállításra, személyesen nem ismeri a festőt, de kíváncsi arra, hogy a környezetében élők hogyan látják a világot. Véleménye szerint a képek sokszínűsége az alkotó sokszínűségét is mutatja. Nagyon szép színekkel dolgozik a művész, valóban látványos képeket festett, mondta.

Vadász Bence Máté kedveli a művészeteket.

Fotós: Kallai Felix

Volek Rita nyilvánosan is megköszönte testvérének és testvére családjának a támogatásukat, ezért érdeklődve léptem hozzájuk. Volek László elmondta: nagyon büszkék Ritára, kellemes meglepetés érte őket, mikor meglátták, hogy mennyien érdeklődnek a festményei iránt. Örülnek annak, hogy az alkotásban Rita ki tud teljesedni, úgy látják, ez nemcsak hobbija, hanem szenvedélye is. Rajta keresztül tudta meg, hogy nagyon sok festési technika van. Számára érdekesek azok a megrendelésre készített alkotásai is, amelyeken személyisége is lenyomata is látszik. Tetszenek neki az arcképei és montázsai is, amelyeket másnál még nem látott. Lászlónak a kiállított darabok közül főleg a nonfiguratív térhatású képek tetszenek.

Volekné Miklós Éva, Volek László (Rita testvére), Volek Noel, Volek Rita és Volek Réka

Fotós: Kallai Felix

Végül Márkli Jánoshoz fordultam, aki elmondta, hogy természetszerető emberként neki a tájfestmények és a növényi ábrázolások tetszenek. Véleménye szerint Rita jól használja a színeket, remek festőnek tartja. Szerinte több rejtett tehetség él még a faluban, ők pedig szívesen teret adnak nekik.

Márkli János számára nagy meglepetés volt a postán dolgozó hölgy eddig rejtett talentuma.

Fotós: Kallai Felix

A fotók nem adják vissza a festmények általi élményt, amit csak személyesen lehet megtapasztalni, ezért javaslom az érdeklődőknek, hogy ne hagyják ki Volek Rita festménykiállítását, hiszen még két hétig látható Kisapostagon.