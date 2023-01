Az egészségkalácsot szakajtóban, magvakra helyezve tálalják. Annyi szeletet vágnak belőle, ahány tagú a család is. A kalács közepébe egy gyertyát helyeznek, amelyet minden étkezés alatt meg kell gyújtani és az étkezés végén magvakkal eloltani.

Az egyesületi elnök arról is beszélt, hogy a régi hagyományok szerint szenteste napján két fiatal tölgyfát vágtak ki az erdőben, az egyiket feldíszítették, a másikkal befűtöttek. Ez a szokás úgy maradt meg, hogy a templomba viszik a tölgyfaágat és ágacskákból szalmával összekötött kis csokrokat készítenek, amelyet a lelkész megszentel. Ilyen ágacskákat osztottak ki most is a liturgiát követően. Az egyesületi vezető kérdésünkre elmondta, a rácalmási ortodox közösséget négy család alkotja, és tizenhárom tagot számlálnak. A szerb-ortodox karácsonyi ünnep pénteken, január 6-án kezdődött és január 9-én ér véget.