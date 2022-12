Dunaújváros - A kezdő zenekar általában a pályaívét tekintve is kezdő a hagyományok szerint. Én ma még nem tenném kötelezővé a Kötelező zenekart, de azért érdemes lesz fél szemmel rájuk lesni időnként, a két női frontemberrel kiálló formáció legalábbis érdekes megközelítést jelent. Sok próbával és fellépéssel a hátuk mögött még érheti meglepetés a közönségüket, aminek a bázisa már most szabad szemmel is könnyen látható.

A második menetet erős csúszással este tizenegy környékén a Sevége zenekar vállalta be. Elég hamar kiderült, egyáltalán nem véletlen, hogy a döntő közelébe kerültek egy budapesti tehetségkutató versenyen a közelmúltban. Nem kell túl erős jóstehetség ahhoz, hogy borítékoljuk, ha csak ők maguk el nem linkelik, vagy valami más nem várt tényező be nem üt, akkor könnyen a fővárosi fősodorba is bekerülhet a Jiling Ottó ének, Papp István Norbert basszusgitár, Orgovány Zoltán gitár, Kőszegi Zsolt Antal „Trevor” gitár, Feny­vesi Máté „Frodó” dob felállással (saját megfogalmazásuk szerint) horzsoló zenekar. Ez már egyértelműen nem a kizárólag a garázssorra való banda, náluk már érezni, hogy átjárta őket a próbaterem levegője, és nem is először állnak közönség előtt. Ez a magabiztosságukon is meglátszik. Az külön szerencséjük, hogy kifogtak egy még kiforratlan, de tehetséges frontembert, de a hangszeresek sem ijednek meg a húroktól, bőröktől, kezdik anyanyelvi szinten beszélni a zene nyelvét. Ha már az ő nyelvükön fogalmazunk, sok horzsolás után vélhetően jól összecsiszolódnak majd, egymást is jól érzik.

Jiling Ottó frontemberként többet hoz a kötelezőnél

A péntek estét a RockBOX hajnalba nyúló fellépése zárta. A női énekesre váltó zenekar a ´80-as évek nosztalgikus hangulatát ígéri, és hozza is egyenletes színvonalon Lapu Lillával a fronton. Velük lett kerek az est kínálata.