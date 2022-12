A képző- és iparművészek közösségeként 2004 márciusában (hivatalosan 2005. július 30-án) alakult Újpart Egyesület a térség művészeti életének aktív és tevékeny része volt sokáig, egyebek között a Covid-járvány miatt azonban tevékenysége annyira beszűkült, hogy a megszűnés veszélye fenyegette. Ám az egyesület újjáélesztő közgyűlésén Medvegy Zsuzsanna beszámolójából már az derült ki, hogy jelen pillanatban is 22 tagot számlálnak, és két újabb jelentkező is részt vett megfigyelőként a rendezvényen. Az egyesület szándékának erősségét jól példázza, hogy ülésükön részt vett az egészségügyi problémákkal küszködő Munkácsy-díjas Móder Rezső, és a Szeged mellett élő, de itteni identitását megőrző Balla Attila is.

A találkozó során számtalan ötlet felmerült, köztük egészen szélsőségesek is, ám végül abban maradtak, hogy amint lehetőség adódik, ismét megkeresik a pályázati lehetőségeket, és igyekeznek visszatérni a város életébe, például azzal, hogy ismét Dunaújvárosban szeretnék megrendezni alkotótáborukat, illetve komolyan felmerült egy workshop-sorozat ötlete is, ahol a gyerekeket taníthatnák a szakma szépségeire az egyesület neves alkotói, akik újra szeretnének bekerülni a város vérkeringésébe.