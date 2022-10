A Wake up 1230 zenekar koncertje előtt ilyen családias hangulat uralkodott. Semmi sztár­allűr, semmi extra felhajtás. Aztán bent a teremben sem azt kapta elsőre a közönség, amit ilyenkor szokás, egy megkapóan művészi, nyugodt tempójú drónfilmet vetítettek le a meglepett közönségnek. Kálló Péter alkotása után már felgyorsultak az események, Baksa-Soós Attila, a frontember nemcsak a szponzoroknak köszönte meg a segítséget, hogy létrejöhetett a koncert, de kedves gesztusként még a mozi alapemberének, Kutasi Sándornak a neve is elhangzott a köszönetek között.

Frenk a hazai pályán Fotós: Ihász Martin

A fő műsorszámban sem kellett csalódnia a közönségnek, a viszonylag csekély számú érdeklődő ellenére is teljes erőbedobással nyomta le a banda a Wild Colors című bakelitnagylemezének anyagát – amit örömmel dedikáltak is az érdeklődőknek –, és néhány új dal is belekerült a repertoárba. Az est teli volt kedves gesztusokkal is, mint például, amikor Baksa-Soós azután, hogy megemlítette, hogy Frenk édesanyja itt él, a széktámlákon átmászva körbecsókolta saját édesanyját a nézőtéren, vagy az, amikor Frenk nem mulasztotta elmondani, hogy a Móricz-iskola milyen egész életre szóló muníciót adott neki.

Jó buli volt, bár rock and rollt ülve hallgatni nem az ­igazi.