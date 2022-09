A szeptember 17-én, szombaton 11 órakor kezdődő eseményen rengeteg, a középkort fel­elevenítő foglalkozást próbálhattak ki az érdeklődők. Buza Andrea régészt, az esemény szervezőjét kérdeztük.

– A középkori hagyományőrző napot egy pályázatnak köszönhetően valósítottuk meg. Eredetileg a kőtárban terveztük, de az időjárás keresztülhúzta a számításunkat. A múzeum udvarán középkori kosaras és fanyerges körhintát, számszeríjászatot és több középkori játékot, ügyességi feladatot lehetett kipróbálni, a kalodában és a szégyenketrecben pedig fotózkodni is lehetett. Az első emeleten a múzeum munkatársai kézműves foglalkozásokkal várták a gyerekeket.

Az első emeleten kézműves-foglalkozásokkal várták a gyerekeket Fotók: Ihász Martin

Lehetett iniciálét rajzolni, a Szent Korona mását, bőrszütyőt, Árpád-kori drótékszert, honfoglaláskori tarsolyt, lovagi pajzsot és a hennin nevű hercegnői süveget készíteni.

Ha nem is olyan hangsúlyos, mint a római korban, de városunk területén a középkor folyamán is volt élet. A Szalki-szigeten már az Árpád-korban is állt Pentele monostora, tulajdonképpen Szent Pantaleonról kapta Pentele is a nevét. De tudunk több kisebb településről is, például egy Pusztaszent­egyháza nevűről. És volt egy Árpád-kori falu a Duna-parton, a kórház és a Batsányi János utca mögötti részen is.

Az udvaron korhű ruhákba öltözve várták az érdeklődőket

A múzeum állandó kiállításában is szerepel a középkort feldolgozó anyag, ám a középkorral folyamatosan szoktunk foglalkozni. Legközelebb kora középkori, honfoglalás kori fegyvermásolatokat láthatnak majd az érdeklődők a decemberben nyíló régészeti kiállításunkon – mondta el lapunknak a múzeum munkatársa, Buza Andrea régész.