Jussi Adler-Olsen: A 64-es betegnapló

A bántalmazás, a megalázás és az erőszak mindennaposnak számított azon a félreeső dán szigeten, amely kényszerű lakhelye volt szellemi fogyatékosnak ítélt nőknek, valamint prostituáltaknak is. Amikor Rita Nielsen először lépett a szigetre, olyan dráma részese lett, amely 55 évvel később a megoldatlan ügyekkel foglalkozó Q-ügyosztály addigi legbonyolultabb esetéhez vezetett.

A nyomtalanul eltűnt prostituált irattári anyagát most tüzetes vizsgálat alá veszik, így az üggyel foglalkozó Carl, Rose és Assad hamarosan rájön, hogy a nő egykori eltűnése valójában egy súlyosan törvénysértő ügy része. Az azonban számukra is meglepetésként hat, hogy az ügy azóta is folytatódik... Amikor pedig mélyebbre kezdenek ásni a mind szövevényesebb ügyben, legnagyobb döbbenetükre – és ijedtségükre – egy rendkívül hidegvérű ellenfél jelenik meg a színen...

Jussi Adler-Olsen (teljes nevén Carl Valdemar Jussi Henry Adler-Olsen), a krimi dán írója, valamint kiadó, szerkesztő és üzletember idén 72 esztendős. 1984-ben debütált krimik és thrillerek szerzőjeként, 1997-ben pedig szépirodalmi íróként.

