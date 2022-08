Tommy Hellsten: Víziló a nappaliban

Mind tudjuk, hogy ott van, de inkább kerülgetjük, és nem beszélünk róla… Kimondatlanul is tabu. Ami egy állandó, feszültséggel teli légkört okoz, megtörve ezzel az otthon biztonságát.

Alkoholista (vagy bármilyen függőségben szenvedő) szülő mellett felnőve rengeteg olyan mintát raktározunk el gyerekként, amik befolyásolják a működésünket, a döntéseinket az élet minden területén. Gyakran anélkül, hogy tudatában lennénk ennek. „Én már ezen túl vagyok, régen volt…” – mondja, aki próbálja maga mögött hagyni a fájdalmas gyerekkori emlékeket, közben nem érti, miért kerül annyi akadály az útjába, miért találja magát újra és újra ugyanolyan helyzetekben, sikertelen párkapcsolatokban, munkahelyi konfliktusokban. Mintha valaki folyamatosan nehezítené a dolgunkat és a boldogulásunk útjában állna. Ez így is van: ez a valaki a legtöbbször mi magunk vagyunk. Tudattalanul is azokat a helyzeteket keressük, amik ismerősek, amiket gyerekként átéltünk, ami biztonságos, hisz már ismerjük… De ettől még nem jó nekünk. Addig nem élhetünk teljes életet, amíg nem rendeztük magunkban a gyerekkori traumákat…

Mit okoz, ha a függőség állandó vendég a családban? Tommy Hellsten könyve segít megérteni, mi zajlik egy családban, ahol az alkoholizmus, a munkamánia vagy más függőség a mindennapok része. De ami még fontosabb: irányt mutat ahhoz, hogy az átélt eseményeket, elraktározott mintákat kezeljük, és ne hassanak ránk negatívan, ne gátoljanak minket.

A könyv egyik szereplőjének elmondása szerint gyermekkorában a családban az íratlan szabály a „ne láss, ne érezz, ne bízz” volt. Így válik az alkoholizmus, a víziló, mint jelenség először megszokottá, így láthatatlanná váló tabuvá, majd szép lassan beleköltözve az emberbe, a személyiségének részévé.

Tommy Hellsten író, teológus, terapeuta, tréner, akinek idén jelent meg 30. könyve hazájában, Finnországban. Első könyve, a Víziló a nappaliban már 40 kiadást megélt. Mivel ő maga is alkoholista családban nőtt fel, debütáló írásában saját útkereséséből illetve terapeuta és tréneri munkásságából merített tapasztalatokat. (Forrás: Bookline)