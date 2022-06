Kovács Vandát A kis herceg című darabban nyújtott teljesítményéért (a Rózsát és a Rókát alakítja) az évad egyik legjobb női mellékszereplőjének választották. A kis herceg még egy rangos elismerést kapott: Sipos Imre rendezését is az évad legjobbjai közé sorolták az ítészek. „A Bartók kamaraszínház előadása pedig egyszerre csodálatos és szívszorító. Nem tagadom, engem már az első tíz perc annyira megérintett, hogy onnantól fogva végig folytak a könnyeim, ami azért is érdekes, mert az utóbbi időben nagyon kevés előadás tudott ennyire mélyen megérinteni. És nemcsak a történet, hanem a rendezés és a színészek is csodálatosak voltak.” – így írt méltatásában a Bartók előadásáról Gőgh Brigitta szerkesztő-újságíró.

Ágoston Péter Fotó: Bartók

Szintén a Bartók alkotóközösségét erősítő Ágoston Pétert (Edgar és Edmund szerepének megformálásáért) a Hamlearben nyújtott alakításáért az évad legjobb férfi mellékszereplőjének szavazták meg. „Ágoston Péter játéka engem két perc alatt levett a lábamról. Bár sokkal többet ennél nem is szerepel, de az a pár perc tényleg a színészi kvalitás nagyon magas fokáról ad tanúbizonyságot.” – olvasható a deszkavizio.hu-n megjelent értékelésben.

Kovács Vanda Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Kovács Vanda és Ágoston Péter is szerepel a Bartók és a fennállásának 40. évét ünneplő Kőszegi Várszínház új közös előadásában, a Győrei Zsolt és Schlachtovszky Csaba szerzőpáros által jegyzett Vízkereszti Gritti, avagy a bőrre menő játék című komédiában. A premier július 1-jén lesz Kőszegen.