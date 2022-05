Megmondom őszintén elég szkeptikus vagyok a kortárs magyar filmekkel kapcsolatban: vannak, amiknek már a sztorija is unalmas, vannak, amik amerikai eredetikre hajaznak, és vannak, amik kellőképpen felkeltik az érdeklődésem, megnézve viszont a csalódottság érzése tölt el, hogy nekünk miért nem sikerül normális filmet csinálni, miért olyan gagyi a kivitelezés és a végeredmény

Vannak persze kivételek, és ezek sorát erősíti nálam immár a Zanox – kockázatok és mellékhatások című film, amelyet május 13-án mutattak be a dunaújvárosi moziban.

Már az előzetesen felvázolt alaptörténet is tetszett, és mivel részben városunkban forgatták, mindenképpen szerettem volna megnézni. Bár helyiként nehéz elfogulatlannak maradni, de azt mondhatom, remekül használták a kiválasztott dunaújvárosi helyszíneket is a filmbéli város vizualizálására, sokszor (a helyiek számára) igencsak kacagtató megoldással. Maga a film is inkább egy vígjáték, életszerű és spontán poénokkal, mindamellett akció, fantasy és romantikus elemekkel fűszerezve. Bár olykor az ölelkezős-csókolózós jelenetek kicsit feleslegesen hosszúnak tűntek, viszont ezeket is mindig kitűnően ellensúlyozták akár egy vicces helyzetet teremtve, akár az operatőr, Gajdics Dávid kitűnő képi megvalósításának eredményeként. Sosem éreztem vontatottnak és erőltetettnek a filmet, az alkotókon kívül dicséret illeti az összes szereplőt is. Bálint Előd formálta meg Misit, a főszereplőt, aki alapjában egy esetlen, félénk fiú, ám a történet kibontakozásával sokkal bátrabb, tettrekészebb fiatalemberré válik, és ezt a színészi játékával végig remekül adja át a nézőknek is; szurkolunk neki, hogy jól végződjön a sztorija. Éppen ettől is jó film a Zanox, mert nincsenek benne unalmas klisék, nem sejthető előre a jelenetek folytatása.

Talán azzal nem spoilerezünk el nagy dolgot, hogy természetesen hepiend a vége, de ehhez is egy nagyon kedves, humoros szálat írt a rendező, amellyel bizony sokunk azonosulni tud!

A világpremier után Baranyi Benő rendező, Gajdics Dávid operatőr, Bálint Előd főszereplő és Gyurin Zsuzsi producer mesélt az alkotói folyamatokról, majd a mozi előtti téren a Ricsárdgír zenekar koncertezett. Közben bundáskenyérrel kínálta a stáb a látogatókat (nem véletlenül!), a gyorsabbak pedig még ajándék Zanox-tablettásdobozokat is eltehettek emlékbe.

Végezetül: csak ajánlani tudom mindenkinek a filmet, feltétlen nézzék meg, ne hagyják ki, május 26-tól játsszák hivatalosan is a mozikban.