A Szabadtéri Színházak Találkozójával nyitja meg idei évadát a centenáriumát ünneplő Városmajori Szabadtéri Színpad; a rendezvény alkalmával június 1–8. között kilenc produkciót láthat a budapesti közönség – írja az MTI a Szabadtéri Színházak Szövetségének közleménye alapján. A műsorban szerepel a dunaújvárosi Bartók kamaraszínház és a Gyulai Várszínház közös produkciója, a Hamlear. Az Őze Áron rendezésében készült alkotást június 3-án adják elő.



A Bartók színház arról számolt be a közösségi oldalán, hogy két újabb bemutatóra is készülnek, amelyek premierjeit egyazon napra is tervezik, várhatóan április 22-re. Az egyik a Lábnyom című öko-táncelőadás lesz, ennek rendezője és koreográfusa Dunaveczki Éva. Ez a darab modern formanyelven készült. A másik bemutató a Liselotte és a május című darab lesz. Pozsgai Zsolt nagysikerű tragikomédiáját Bánházy Eszter rendezi, aki Pirisi László zeneszerzővel és Seregélyes Györgyi jelmezterveivel közösen adaptálja a színpadra. A tánctagozattal együtt új köntösben mutatják be a művet.