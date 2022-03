Dunaújváros – A Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola három csoportjával dolgozok. Kettőben picikkel, ők elsősök, másodikosok és harmadikosok. A Rózsákkal már két és fél éve végzett munka mára már beérett, hiszen eljutottunk velük az év első versenyére, és szép eredményeket értünk el.

Nagyon nehéz időszakon vannak túl

– A járvány időszaka alatt a képernyő előtt kellett táncolnunk. Az az időszak inkább a technikai kivitelezések gyakorlására volt alkalmas. Ezzel együtt építkezős időszakként gondolok rá. Egy, a számomra teljesen ismeretlen csapattal találkoztam, össze kellett hangolódnunk, és ma már együtt megyünk tovább.

– Heti két alkalommal, szerdán és pénteken találkozunk. Mindannyian szeretnénk többször is, de jelenleg erre van lehetőségünk. Amikor visszakerültünk a táncterembe, akkor azonnal nekiálltunk a tényleges munkának, hogy ha lesz rá alkalom, indulhassunk a versenyekre.

Abigél Országos Minősítő Táncfesztivál

– Az eseményt Budapesten rendezték meg. Ahogy a neve is mutatja, ez minősítette a négy koreográfiánkat, a leggyengébb ezüst fokozatú lett. A Covid két éve alatt nem rendeztek élőben, csak online táncversenyeket, ezért nagyon vártunk erre a lehetőségre. A lányokban megvolt az ilyenkor szükséges egészséges izgalom. Többen négy koreográfiában is szerepeltek, tehát minden szempontból nagy és nehéz feladatot teljesítettek – sikerrel.

– A verseny kiváló alkalom volt a saját felmérésünkre is. Arra, hogy ki hol tart jelenleg a munkájában. Mellette az összekovácsolásunk is jól sikerült általa.

Minden szempontból nagy és nehéz feladatot teljesítettek az országos minősítő fesztiválon a résztvevők

– A tánc sokféle irányzata közül mi moderntánc szakon tanulunk az iskolában. Egy kicsit a kortárs irányzat felé nyitok. Nagyon szeretem a földmunkát, a kapcsolatot a gyerekek között, az emeléseket, a páros vagy a kiscsoportos munkákat. Egy improvizatív, mozgáskeresős dologból jutottunk el a mostani arcunkhoz.

– A zenei háttérről elmondható: Janet Jacksontól Bachig, illetve Ludovico Einauditól Hans Zimmerig terjed a paletta. Általában zenét választok, s arra készítek gyakorlatot és koreográfiát. A tanítványaimnak nagy meglepetés volt egy klasszikus zenei darabbal találkozniuk, de ahogy haladtunk előre a munkákban, megszokták, hogy itt most nem egy hagyományos ütemű zenére kell táncolni, mozogni. Most már megszokták, és érzik a dallamát és az ívét annak a muzsikának is.

Itt tartja őket a tánc szeretete

– Remélem, hogy még sokáig dolgozhatunk együtt, hiszen többnyire a tizenháromtól tizenhat éves korosztályba tartoznak, tehát bízok benne, hogy az idősebbek is velünk lesznek a középiskolás időszakukban. A táncszeretet tartja őket itt nálunk. Vár bennünket a versenyek és a gálaműsorok világa, de nem készülnek profi táncosnak.

A közeli tervekről a következőt tudtuk meg

– A Tánckiállítás című versenyen veszünk részt Budapesten, április 24-én. Közeleg a tánc világnapja, amit április 29-én ünnepelünk. Erre a zenész és képzőművész kollégákkal közösen egy különleges műsorral készülünk, amit előző napon fogunk bemutatni a Bartókban. A Konnektor fesztiválra is készülünk, amit Veszprémben rendeznek májusban. Utána pedig a Sirály fesztivál a cél Balatonfüreden, júniusban – mondta el Füsi Gyöngyi.