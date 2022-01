A Kortárs idei első nagyszabású eseményén Zsinka Gabriella, az intézmény művészeti vezetője, egyben a kiállítás kurátora köszöntötte a közönséget.

- Különleges helyzet, nagy megtisztelés volt ezen a projekten dolgozni, végső formába önteni. Ugyanakkor, ez az élmény a töredékességgel együtt kézen fogva jár. Emlékkiállítás és retrospektív kiállítás egyben - fogalmazott nagyon akkurátusan Wehner Tibor művészettörténész, akivel két évvel ezelőtt a közös munkát elkezdtük. Nagyon szimbiotikus és rétegzett képet ad az itt kiállított munkák összessége. Egyfelől egy művészházaspár tárlata, másfelől egy emlékezés és tiszteletadás a maga fájdalmas töredékességével. Végül, de nem utolsósorban egy kicsit játékos, nyomokban alternatív utakat kereső kortárs kiállítás is ez. Hiszen, e kurátori szempontokat is érvényre juttató válogatással egy új fejezetet próbáltunk nyitni abban a nagyon gazdag eseménytörténetben, ami a művészházaspárt intézményünkhöz fűzi. 2000-ben majd 2010-ben Szoboszlai János egyéni kiállításokat rendezett a két kiváló alkotó számára. Mi pedig Deák Nóra társkurátorral úgy döntöttünk, hogy ezúttal némileg nehezebb terepre merészkedünk. Azaz, megpróbáltunk e két pályafutás szimbiózisáról, szinkronjáról, különútjairól, meghatározó mozzanatairól szólni, valamint arról is, hogy ez a két kivételesen gazdag életmű miként illeszkedik Dunaújváros történetéhez, miként kapcsolódott, ágyazódott be a nemzetközi művészeti kánonba. Nem biztos, hogy mindez hiánytalanul sikerült, de tény, valami letisztult útközben. A kiállítás címe: Összkép, ez pedig az összecsengésre, az összjátékra utal. Törekedtünk arra, hogy bizonyos kölcsönhatások, interakciók - akár érzéki, akár intellektuális úton - leképezhetővé, átélhetővé válnak – fogalmazott Zsinka Gabriella, aki köszönetet mondott Ifj. Koffán Károlynak, hogy bizalmazott szavazott számukra és hosszú hónapokon át segítette munkájukat.

Az önkormányzat részéről Mezei Zsolt alpolgármester üdvözölte a kiállítást, megerősítve, hogy a polgármesteri hivatalt is díszíti egy remek Koffán-mű, amely nap mint nap figyelemmel kíséri munkájukat. (Ezen alkotás is szemlézhető a kiállításon – a szerk.)

Az Összkép című kiállítást személyes hangvételű és erős érzelmi töltettel bíró gondolatokkal ajánlotta az érdeklődők figyelmébe a művészházaspárral évtizedeken át szoros baráti és szakmai kapcsolatokat is ápoló Szente Tünde szociológus.

„Nem véletlenül esett annak idején a választásunk Cyránski Máriára a „(N)ŐK” című könyvünkhöz, amelyet 2001-ben jelentettünk meg a Dunatáj Kiadó gondozásában. A vártnál is nagyobb sikert aratott gyűjteményes kötet borítójára Hommage á Botticelli című plasztikájáról készült fotó került, az egyes fejezetek elé pedig szépséget és harmóniát árasztó nőalakjai, sokszorosára növelve a kiadvány értékét. Természetesen, az imént említett női portrégyűjteményben Cyra is megszólal. Arról faggatva őt, hogyan alakultak férjével, Károllyal a házastársi szerepek, lévén művészpárról szó, a következőt válaszolta: - Szakmai rivalizálás nincs közöttünk, vita annál több. Egyenrangúak vagyunk, szoros véd- és dacszövetségben élünk. Szeretem hagyományosan kiszolgálni a férjemet, mint ahogy azt az anyám tette apámmal, de ettől én még szabadnak érzem magam, hiszen önként teszem… Voltak viharos időszakok is az életünkben, érzelmi eltávolodások is, de a szövetség csak erősödött – nyilatkozta a (N)ŐK kötetben – idézte fel Szente Tünde, aki a mellette álló Ifj. Koffán Károlyról felelevenített több jellemző történetet.

„A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Kohó- és Fémipari Főiskolai Karán legendák keringtek ifj. Koffán Károly ábrázoló geometria tanításáról, rendkívüli térlátásáról. Sokáig megvolt a nagyelőadó termének falán a metszések találkozásának krétával kijelölt pontja, amely a teljes falat kitöltő, kihajtható táblára már nem fért fel. Úgy tanít még most is, hogy az embernek kedve támadna végigjárni vele a világ valamennyi képzőművészeti gyűjteményét, templomát, műemlékét, képtárát, s közben hallgatná kultúrtörténeti és művészettörténeti előadásait. Egyszer egy róla írt cikknek azt a címet adtam, hogy Leonardo da Vinci szellemi követője, örököse, korunk polihisztora. Emlékszem, valami nem tetszett neki az írásomban, és nem győztem megvédeni álláspontomat. Igen. Ez is ő. A vitázó ember. A fogalmazásban, a kifejezésben a teljes pontosságra törekvő ember.”

Az ünnepélyes megnyitó végéhez közeledve a mikrofonhoz lépett Ifj. Koffán Károly is, aki röviden felidézte, milyen tervekkel, ambíciókkal érkeztek a múlt század hatvanas éveiben Dunaújvárosba és, hogy ebben a sajátos közegben milyen akadályokkal, ellenállásokkal, kudarcokkal is sikerekkel szembesültek az itt töltött évtizedek során. A képzőművész kiemelte, felesége halála után úgy döntött, hátrébb lép és minden energiájával Cyra művészetét fogja képviselni, és ezen értékmegőrző, értékteremtő munkát folytatni kívánja a jövőben is.

Az Összkép megnyitója Juhos Melinda harmonikaművész fellépésével zárult.

A Cyránski Mária szobrászművész emlék-, és ifj. Koffán Károly festő- és grafikusművész retrospektív kiállítása március 4-ig látogatható a Kortárs Művészeti Intézetben.