Először látható Budapesten a Varidance és a dunaújvárosi Bartók színház János vitéz című produkciója: a kétfelvonásos, élőzenés „tánckölteményt” Szirtes Edina Mókus, valamint Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák közreműködésével a RaM Színházban mutatják be csütörtökön – írja az MTI. Az előzetesben részletezik, hogy a Vári Bertalan vezette Varidance és a Bartók színház társulata Petőfi Sándor alkotását, amelyet Kacsóh Pongrác zenésített meg 1904-ben, új hangszerelésében mutatja be. ME