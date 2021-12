– Az Intercisa Múzeum történész, muzeológus munkatársa, e kiállítás rendezője, a „Mi, retró kedvelő dunaújvárosiak” FB-csoport adminisztrátora, Nagyné Hodik Mónika kért fel, hogy nyissam meg a városalapítás 71., a várossá nyilvánítás 70. évfordulójához kapcsolódó helytörténeti kiállítást. Nem tagadom, jólesett a megtisztelő felkérés és az alkalom, hogy legújabb elképzeléseinknek is hangot adhassunk. Ilyen például az, hogy biztassuk városunk lokálpatriótáit, hogy a fiókok mélyéről előkerült családi fotók ne csak a városalapítás hőskoráról, vagyis az ötvenes évekről szóljanak, hanem jöhetnek a hatvanas, hetvenes évek történéseit megörökítő pillanatok is. Az összetartozásunknak további terei közül ne feledkezzünk meg várostörténet-írónk, Miskolczi Miklós kezdeményezésére sok évvel ezelőtt létrejött „Mi, Dunaújvárosiak” FB-csoportról sem, amelynek nyomán négy helytörténeti kötet született: A Mi, dunaújvárosiak I–II. kötete, az L-épületek lakóinak történeteivel az „L-múlt”, és az idén megjelent „Dunaújváros kis enciklopédiája”. Sokáig tartotta magát az a nézet, hogy a helytörténetírás az idősebb generáció tagjainak nosztalgiázó műfaja, az amatőr helytörténet-kutatók ráérő írástudó nyugdíjasok közül kerülnek ki. Erre cáfolt rá először Bali Attila barátunk, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett múltunk fotóanyagának archiválásában, közkinccsé tételében. Még azok sem szegték kedvét, akik az egyes képek forrásai megjelölésének pontatlanságai miatt bírálták. De nem is lennénk emberek, ha egyeseknek nem az okozna örömet, hogyan vegyék kedvét a másik embertársuk figyelemre méltó tevékenységétől. Szerencsére Attila kedvét nem vették el. De akad itt más fiatal kiválóság is ebben a műfajban, mármint a helytörténet-kutatásban. A dunaujvarosmesel.hu blogján Horváth Tamás barátunk tálcán kínálja az izgalmasabbnál izgalmasabb történeteket mindazoknak, akiket érdekel a múlt... – Kedves barátaink! Dunaújvárosi lokálpatrióták! Hölgyeim és uraim! E gondolatokkal ajánlom szíves figyelmükbe a Dunapentele, Sztálinváros, Dunaújváros – az idő sodrában című kiállítást, amelynek jó hírét vigyék közelre-távolra, hogy mások is megtekintsék a jövő év tavaszáig, 2022. április 3-ig látogatható tárlatot – fogalmazott nyitó beszédében Szente Tünde.