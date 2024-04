A Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett rendezvény április 13-án, szombaton a Piac térről induló felvonulással vette kezdetét. Rövid zenés, táncos bemutató után a körforgón át az iskoláig tartott a színes népviseletbe öltözött együttesek és résztvevők menete. Az iskola tornatermében kulturális program előzte meg a bál kezdetét. Színpadra lépett a Rosmarein Táncegyesület Vecsésről, a Pincehelyi Cimborák Györkönyből, a Mezőfalvi Nőikarból alakult Mezőfalvi Wildrosen Női Kar, a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport, a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Gyermek Tánccsoport, a 7.a diákjainak táncos formációja, valamint egyéni előadásban Kovács Éva és Csepreghy Szonja 3.a osztályos tanulók.

Fontos szerepe volt a német nemzetiségű embereknek a falu betelepítésekor – mondta Molnárné Troppert Mária

Fotó: Horváth László

Elsőként Molnárné Troppert Mária a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetője köszöntötte a vendégeket, majd a magyar és a magyarországi németek Himnusza után kezdetét vette a kulturális összeállítás. A köszöntőben elhangzott, hogy ma azokra a sváb elődökre emlékeznek, akik komoly szerepet töltöttek be a falu létrehozásában, építésében. A kezdeti nehézségek után szorgalmuk, összefogásuk során hamarosan a térség központjává tették a községet. A huszadik század elején azonban jöttek a problémák. A földéhség Amerikába és Kanadába vitt több száz mezőfalvi embert. A háborúk, a kitelepítések, az 1951-es falu névváltoztatása, a vagyonelkobzások, a hallgatás megkövetelése a gyökerekről, a politikai elnyomás mind nehéz helyzetbe hozta a településen élő embereket. A rendszerváltozás után szerencsére újjá éledhettek a hagyományok, a nyelvtanulás, a nemzetiségi oktatás lehetősége. Megalakulhattak a nemzetiségi önkormányzatok. Azonban a svábok habitusára jellemző, az ének és a tánckedvük sosem hagyja el őket. Sőt, ez segíti át őket a nehézségeken, meg az erős közösségi élet, amit tanúsítanak. Ennek lehetünk szem és fültanúi a mai este – hallhattuk a köszöntőben.

A kulturális műsorban a Vecsésről érkezett a Rosmarein Táncegyesület is színpadra lépett

Fotó: Horváth László

Igazságtalanság lenne a műsorok és az előadók közül bármelyiket is kiemelni, hiszen a maga nemében mindegyik különleges színfoltot képviselt a sváb hagyományok megőrzésének, továbbvitelének érdekében. A vacsora utáni percekben kérdeztük a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét Molnárné Troppert Máriát.

Mezőfalván a hagyományőrzést a német nyelvoktatást ma már félelem nélkül adhatják át az utókornak

Fotó: Horváth László

– Egyre több embert sikerül megnyerni a hagyományőrzésnek a sváb, a német helyi kultúra tovább örökítésének. Sajnos sokáig nem beszélhettünk erről még családi körben sem, nehogy baj legyen belőle. Nehéz volt újrakezdeni. Az iskolában megindulhatott a német nemzetiségi oktatás, melyet Váradi Sándornak köszönhetünk. Pedagógusként bepillanthattam más Fejér vármegyei sváb gyökerekkel rendelkező települések hagyományőrzésébe, mint például Mór és környéke. Kiderült, a mi elődeink is onnan származnak. Az első betelepítéssel érkeztek Hercegfalvára. Az ide érkező családok, emberek főleg mezőgazdasággal foglalkoztak. Ez a jelleg most is jellemző Mezőfalvára. A történelmi viharok és válságok után most már bátran átadhatjuk a stafétabotot a sváb kultúra megőrzésében. Csak egy érdekesség, akik már régen itt laknak magyar nevűek is, de ha megkotorják a családfát, sokan találhatnak sváb nevű elődöt. Nagymamája, dédnagymamája stb. Tehát többségében svábok alkották a települést az alapításkor – mondta érdeklődésünkre Molnárné Troppert Máriától.