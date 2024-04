Ifj. Fekete Lászlótól a rendező-lebonyolítótól ezt is hallottuk: – Ez a rendezvényünk is sikeres volt. Különlegesen felkészült sportolók mérték össze az erejüket, amit a természetes élelmiszerek fogyasztásával és a rengeteg munkájukkal szereztek meg. A gyakorlatot a szorgalmuknak köszönhetik. Teljesítményfokozó anyagokat nem használnak. A versenyeimen szereplő hazai versenyzőkről garantálom, hogy az utóbbi csoportba tartoznak. A külföldieket is igyekezünk leinformálni, hogy csak olyanok indulhassanak, akik beleférnek abba a kategóriába.

Ifj. Fekete László

Fotó: Balogh Tamás

Mára már beszennyeződött az erőemberek világa?

– Jönnek az agyonkokszolva kigyúrt, kopasz, napszemüveges emberek. Divatosak lettek. Nem kritizálom őket. Ők is teszik a dolgukat, de szerencsére nálunk lényegesen több néző található, mint náluk. Hozzánk nyugodtan kihozhatják a nagyszülők is az unokáikat, mert itt tisztán zajlik a felkészülés és a megmérettetés is. A jövő feltörekvő nemzedékének szeretnék segíteni, hogy a mi módszereinkkel érjenek el sikereket – tette hozzá.

A dunaföldvári rendezvényről így nyilatkozott

– Kilenc két fős csapat mérte össze az erejét. Le a kalappal előttük, mindannyian helytálltak. Az én feladatom az, hogy vigyázzak, nehogy elszálljanak a sikereiktől. Ez a felkészülésük egy része, mert még rengeteg munka vár rájuk.

Ez a teljesítmény még nem elég az Eb és vb színvonalához?

– Ott már hatalmas feladatok várnak ránk. Ötszáz kilós súlyokat cipelünk a nyakunkban, kétszáz fölötti kőgolyókat emelgetünk. Magyar szinten a testvérem Miklós, és jó magam tudunk annak a kihívásnak megfelelni. Azt itteni mezőnyből jó néhány évnyi munka után akár az örökünkbe is léphetnek. Ebben a sportágban egyik évről a másikra nem lehet a nemzetközi szintre lépni. Ezt tudják a tanítványaim és keményen dolgoznak.

Egyszerű eszközökkel dolgozol?

– Nekem nem kellenek a méregdrága ruházatok, mert én a kínaiban is találok az edzésemre alkalmasat. Odamegyek a szerhez. ledobom a pulóveromat és fölemel, ha háromszáz is. A gyerekektől is hasonló, a célra tartó munkát kérek, mellette megmaradunk józan, emberi közösségnek is.

Egyértelműen jól sikerült a dunaföldvári rendezvény – vetettük fel.

– Az időjárás is mellénk állt. Nagyon sok támogatónk volt a helyi vállalkozók közül, akiket igyekeztünk jól kiszolgálni. Nagyon lelkes és érdeklődő közönség érkezett, akik biztatták a versenyzőket. Aki szerepet vállalt, a helyiek és akik vidékről álltak mellénk, mindenki kiválóan tette a dolgát. Együtt hoztunk létre egy ilyen sikeres rendezvényt. Jövőre megpróbálunk egy még jobbat létrehozni!

Mindent alaposan kiértékeltek

Az esemény egyik támogatója a Szil-Ker Ablak vállalkozás volt. Képviseletében Szili Lászlótól ezt hallottuk: – Nagyon tetszett, hogy a versenyzők mindent kiadtak magukból. Több kisebb sérülést is láttam, de nem állította meg őket, mindent beáldoztak a siker érdekében. Imponált, hogy Fekete Laci nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a versenyzői tisztán, dopping nélkül érjék el a céljukat. Velünk együtt valószínűleg más támogató is ezért állt melléjük. Mindegyik feladat nagyon nehéznek tűnt. Volt már olyan, amit magam is kipróbáltam, aztán néhány centivel hosszabb lett a karom miatta. Voltak a kilencven kilós dobozok, amely egy súlyzó esetében semmi problémát se jelentett volna, de így nehéz és veszélyes is lett egyszerre.

A támogatók

Fotó: Balogh Tamás

Női szemmel nézve is tetszett?

Kerekes Judit így nyilatkozott róla: – Nyilván ez nem egy szépségverseny volt, nem a külsejükre, hanem mi is a teljesítményükre koncentráltunk. Amikor viszont az ablakunkat minél hosszabb időre tartották ki oldalra, akkor aztán döbbenten láthattuk az izmok félelmetes munkáját! Lenyűgöző és elismerésre méltó élmény volt az egész sorozatuk. Szerencsére személyesen is találkozhattunk velük. Hatalmas, robusztus alakok, de mindannyian nagyon udvariasak és barátságosak voltak. Amikor például megkértem őket, hogy vegyenek a vállunkra egy kisfiút, habozás nélkül és mosolyogva megtették.