Őszintén szólva, egy darabig döbbenten figyeltük-hallgattuk a születésnapos Erzsi nénit, ugyanis a korához képest rendkívül aktív, friss, beszédes, alig hittük el, hogy betöltötte a 90. életévét. Legalább húsz évet is letagadhatna a korából! Kedves, barátságos, mosolygós, és olyan pontossággal meséli a régmúlt idők sztorijait (név szerint említve benne mindenkit), mintha csak tegnap történt volna.

A szépkorú 1934-ben született Biharkeresztesen (a román határtól nem messze). Nem volt könnyű a gyermekkora. Hárman voltak édestestvérek és volt egy mostohatestvérük is. Amikor megkezdte az ötödik osztályt, akkor jöttek be az oroszok és lerombolták az iskolát. Tizenegy éves kora óta a földeken dolgozott és segítette a ház körüli teendőket.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Két fiútestvére szakmunkásként dolgozott a fővárosban, aztán ajánlatot kaptak arra, hogy jöjjenek dolgozni, lakni az akkor épülő Dunaújvárosba. Így utánuk érkezett a család is Hajdú-Bihar vármegyéből. 1954-et írtunk ekkor, Erzsi néni 20 éves volt, és már első lánya születését várta.

Ő maga először nehezen talált munkát, de az olyan emberi tulajdonságai folytán, mint a megbízhatóság, a lelkiismeretesség, a becsületesség, a segítőkészség és a szorgalom, mindig megtalálta a helyét. Dolgozott takarítóként a vegyesipari vállalatnál, varrónőként a ruhagyárban és a cipőgyárban is. 1964-ben költöztek Baracsra, és itt a közintézmények mindennapi működtetésében töltött be fontos szerepet. Mindamellett, hogy a korszak nehézségeivel megküzdve házat építettek, nevelte három gyermekét, s a kertben is munkálkodott. Erzsi néni 53 évesen ment nyugdíjba (1987-ben). Bár vannak kisebb-nagyobb egészségügyi problémái (de hát kinek nincsenek!), jól van a hölgy. Szeret hímezni, olvasni, sétálni, imádott cicájával és kutyájával időzni, és ha kell, meg is főz.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Ámulattal hallgattuk élete kilenc évtizedének egy-egy kis szeletét, s mint azt Várai Róbert elmondta, egy készülő helytörténeti kiadványban szívesen jegyeznék Erzsi néni történeteit, emlékezetét. A polgármester ajándékkal is kedveskedett neki; egyrészt Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott születésnapi köszöntő emléklappal, valamint virággal és egy finomságokkal teli kosárral köszöntötte Baracs újdonsült szépkorúját.