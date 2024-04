Mint minden szülő, mindenki szeretné, ha számára a legjobb iskolában járna gyermeke. Olyan iskolát szeretne választani, ahol a gyermeke a legjobban ki tud teljesedni, olyan alapokat kap, ami a későbbi életére, személyiségére a lehető legjobb. A következő sorozatunkban az iskolaválasztáshoz szeretnénk segítséget nyújtani azoknak a szülőknek, akiknek hamarosan első osztályba megy a gyermeke.

Minden dunaújvárosi intézménynek lehetőséget biztosítottunk arra, hogy bemutassák, milyen oktatási, nevelési programmal és tanító nénikkel várják leendő dákjaikat.

Szent Pantaleimon Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Intézményünk 2023. szeptember 1. óta Szent Pantaleimon Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevet viseli. Az iskola jogelődje a Gárdonyi Géza Általános Iskola volt, amely 1980-ban nyílt meg. Iskolánknak 2020. szeptember 1. óta a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház (a görögkatolikus egyház) a fenntartója, Kocsis Fülöp érsek-metropolita vezetésével. Címünk: 2400 Dunaújváros, Római krt. 51.

A 2024/2025-ös tanévben szeretnénk két első osztályt indítani. Mindkét osztályunk napköziotthonos formában indulna. Ez azért kiváló lehetőség a szülőknek és a gyermekeknek egyaránt, mert a tanítási órák után lehetőség van különórákra, sportfoglalkozásokra, zenei órákra, stb. járni, maximum a leckeírás marad otthonra.

Iskolánkra jellemzőek a kisebb létszámú osztályok, ezáltal több figyelem jut egy-egy gyermekre. A legnagyobb létszámú osztályunk 23 fő, de több 18-as osztályunk is van.

Intézményünknek több speciális képzési kínálata is van. Hatalmas tornatermünk van, két balett termünk, egy birkózó termünk, óriási füves udvarunk. Egyetlen iskolaként a városban alapfokú művészeti oktatást biztosítunk modern tánc tanszakon. Ez azt jelenti, hogy az AMI-ba beiratkozó gyermekek külön bizonyítványt kapnak a táncos eredményeikről és tanulmányaikat később folytathatják a művészeti pályán is. Több tanítványunk került be az elmúlt évek alatt a Táncművészeti Egyetemre! Az osztályainkba a gyermekeket úgy osztjuk el, hogy mindkét osztályba legyenek táncosok, így nincs „válogatott” osztály, mindkét osztályba egyenlően jutnak tehetségek.

A tánc mellett nálunk működik a Dunaújvárosi Lábtoll labda Egyesület is, amely iskolánk támogatását bírja. Szintén itt edzenek a Danubius Tollas SE játékosai, de a Dunaújvárosi Sárkányok kosárlabda csapatnak is a bázisintézménye vagyunk.

Emellett Örökös Ökoiskolaként és Energiatudatos Iskolaként kiemelt számunkra a környezet védelme, az energiatakarékosság.

Egyházi iskolaként teljes mértékben nyitottak vagyunk minden felekezet számára, de szívesen látjuk azokat a családokat és gyermekeket is, akik nem keresztények, sőt, egyáltalán nem hisznek.

Iskolánk létszámához képest a sajátos nevelési igényű és a BTMn-es gyermekek összlétszáma harminc százalék, tehát nem csak foglalkozunk velük, de saját alkalmazásunkban álló gyógypedagógusunk, fejlesztőpedagógusunk, és logopédusunk ügyel arra, hogy szakszerű megsegítést kapjanak.

A leendő első osztályos tanító nénik lesznek: Hegedűs-Szabó Eszter, Marton Erzsébet, Gönczi Julianna és Éliás Miklós Tiborné. Bemutatkozásuk:

…igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.

Weöres Sándor

Éliás Miklósné

Ica tanító néni vagyok. A pályám első tíz évét óvónőként, a következőket tanítóként éltem meg.

Három éve lettem aktív tagja a jelenlegi tantestületnek.

Az új tanév, új kihívásokat jelent, hiszen ősztől új arcocskák jelennek meg az intézményünkben.

Iskolánk nem kisebb feladatra vállalkozik, minthogy a végzős tanulói olyan tudással felvértezve induljanak tovább, hogy kitűzött céljaikat elérhessék.

Hadd lehessek elindítója ennek a folyamatnak azzal, hogy rám bízzák féltett kincsüket, a gyermeküket. Szeptembertől az Ő hangja zengje be dallal az iskola falait. Itt készüljön jó kedvvel a másnapi tanórára, itt edződjön teste és lelke a derűs mindennapokon.

Szeretettel várom jelentkezésüket!

Együtt, Önökkel, leendő kisiskolás gyermekükért.

A gyermek abból tanul, amit lát. Ha a gyermek együtt él a barátsággal, megtanulja, hogy a világ olyan hely, ahol jó élni.

Dorothy L. Nolte

Hegedüs-Szabó Eszter

Több mint 20 éve vagyok a pedagógus pályán. Különösen fontosnak tartom a játékon, a mesén, a mozgáson alapuló tanítást-tanulást. Az óráimon változatos munkaformákon keresztül fejlődhetnek a gyermekek, kommunikációs és problémamegoldó képességük fejlődésével, ezzel is elősegítve személyiségük fejlődését. Igyekszem talpraesett, önállóan gondolkodó, minden helyzetben önmagát feltaláló gyermekeket nevelni az első négy év során.

Tanítóként a feladatom sokrétű: az ismeretátadás, a képességfejlesztés, a tehetséggondozás, a motiváció, az érdeklődés felkeltése, a harmonikus környezet kialakítása. Célom, hogy a gyermekek iskolánk biztonságot nyújtó közegében váljanak kreatív, együttműködő, kötelességtudó egyéniségekké. Szeressenek ide járni, legyen fontos számukra a közös élmény, legyenek nyitottak a világ iránt.

Tanítványaimat az olvasás, az írás, és a számolás alapjaival hagyományos, de korszerű módszerek segítségével ismertetem meg. Olyan közösség kialakítására törekszem, amelyben igazi kisdiákként telnek tanítványaim napjai. Nagyon fontosnak tartom az iskolába lépő kis elsősökkel a személyes kapcsolat kialakítását, az érzelmi biztonságot nyújtó légkör megteremtését.

Az iskolában eltöltött időt a gyermek aktivitása, a pedagógus szaktudása és a szülők támogató hozzáállása teheti sikeressé. Hiszem és bízom benne, hogy jövőre találkozunk! Szeretettel várom leendő tanítványaimat.

Nem baj, ha lassan mész, az a fontos, hogy ne állj meg.

Konfuciusz

Gönczi Julianna

Nyugdíjas tanító és könyvtárszakos tanár vagyok. A pedagógusi pályámat óvónőként kezdtem, így a gyakorlatban megtapasztalhattam az óvoda és az iskolai élet közötti átment nehézségeit. 8 év után a Móricz iskolában tanítóként folytattam a munkát. Lényeges és jelentős változás a gyermekek és a családok életében is az iskolakezdés. Elsődleges feladatunk, hogy az átmenetet nyugodt, biztonságot nyújtó, jókedvű környezetben biztosítsuk. Ezzel alapozzuk meg, hogy a gyermekek szeressenek iskolába járni, nyitott, érdeklődő, befogadó személyiséggé váljanak, hogy érték legyen számukra a tudás. Könyvtárosként szívügyemnek tartom az olvasás, a könyvek megszerettetését, hiszen az információ szerzés alapja a biztos olvasási készség, de fontos a lelki fejlődés szempontjából is.

2015 óta vagyok nyugdíjas, de rövid pihenő után visszatértem igazi életteremhez, az iskolába. Szerencsére fizikai és szellemi állapotom még a régi, szükség is volt rám, így újra nagy örömmel figyelhetem a gyerekek fejlődését. Remélem, hogy a következő tanévben megtisztelnek bennünket azzal, hogy ránk bízzák gyermekeiket, így együtt lehetünk tanúi ennek a csodának, hiszen a siker legfőbb titka a szülő, a gyermek és a pedagógus együttműködése.

Ez kölcsönbe megy: az emberek, miközben tanítanak, maguk is tanulnak.

(Seneca)

Vallom Seneca gondolatát egy 6 és egy 4 éves kislány édesanyjaként. Születésük óta kölcsönösen formáljuk egymást. A tanító és a kisdiák is hasonló helyzetben van. A tanító feladata a legkedvezőbb környezet megteremtése az adott körülmények között. Fontos a kölcsönös bizalom, bármilyen probléma esetén.

Marton Erzsébetnek hívnak. Baján, az Eötvös József Főiskolán végeztem tanítóként. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy én lehetek az új tanévben induló egyik 1. osztály tanító nénije.

A tanítás sok-sok türelmet, szeretetet és megértést igényel, de hiszek abban, hogy ha összefogunk a szülőkkel és a gyerekekkel, akkor nagy sikereket tudunk elérni. Az iskolakezdés hatalmas lépés egy gyermek életében, éppen ezért sok játékkal, vidámsággal és érdekes dologgal szeretném megismertetni őket a tanórákon és a szabadidőben egyaránt, elkerülve ezzel az iskolától való kezdeti félelmeket.

A tanítás folyamán nem csak az osztályhoz szeretnék szólni, hanem személy szerint is megszólítani mindenkit, akár a felzárkóztatás, akár a tehetséggondozás során.

Fontosnak tartom a nemzeti- és egyházi ünnepek közösségben történő megemlékezését, ünneplését. A közös programok is sok örömet nyújtanak majd a gyermekeknek.

Szeretettel várom leendő elsős tanítványaimat!

