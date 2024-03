Március 25–26-án interdiszciplináris konferenciát szervez a Dunaújvárosi Egyetem Társadalomtudományi Intézete – adta hírül felsőoktatási intézményünk. Mint azt részletezték, a társadalomtudományok területét számtalan irányból érintik a fenntarthatósági előírások és az azok által indított változások, új megoldások, melyeket hasznosítani tudnak más iparágak is. A 2020-ban megkezdett törekvést folytatva a konferencián azon kutatók vesznek részt, akik a saját tudományterületük eredményeit a fenntarthatóság és a közgazdaságtan folyamatának szolgálatába ajánlják. A konferencia hétfőn 13 órától veszi kezdetét, amelyet személyesen is meghallgathatnak az érdeklődők, illetve online is nyomon követhetik azt.