Behálózza a világot az érzékenység. Jelzőket szinte nem is érdemes használni, mert az ember rögtön kirekesztő, esetleg rasszista lesz. Ott tartunk, már a nőt se lehet nőnek, a férfit férfinak szólítani, mert lehet, hogy a megszólított mást gondol magáról.

Agárdy Csaba

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Ha már ilyen érzékeny világban élünk, hadd legyek egy kicsit én is érzékeny. Előre bocsátom, ragaszkodom a férfiúi mivoltomhoz, és büszkén vállalom a heteroszexuális beállítottságomat. Ezért most hangot adok annak, hogy évek óta megbántva érzem magam. Miért is?

Úgy érzem, a nőkkel szemben hátrányos megkülönböztetést alkalmaz velem a társadalom.

Itt van például a nemzetközi nőnap. Nemcsak március nyolcadika, hanem az egész hét róluk szólt. A Dunaújvárosi Hírlap is címlapon köszöntötte a hölgyeket, a férfiak komoly összegeket költöttek virágra, édességre, illatszerekre. Mindenki kedveskedett a gyengébbik (hol van ez már!) nemnek. A helyzet mára már annyira súlyossá vált, hogy a nők ebben az időszakban (is) kikövetelik maguknak a megkülönböztetett figyelmet, bánásmódot. Szegény férfi társaim, pedig a falatot veszik el a szájuktól, hogy a méreg drága virágokat megvásárolják.

Tudom, most a hölgyek nekem rontanak,

és sértetten felhívják a figyelmet arra, hogy van ám férfiak napjai is. Van, de olyan az, mint Colombo felesége, senki sem látta még. A nemzetközi férfinapot Magyarországon 2010 óta tartják meg, nagyon szép gondolatok mentén, például a nemek közötti egyenlőségre hívja fel a figyelmet, elítél minden a férfiak ellen szóló diszkriminációt, és hangsúlyozza az elért eredményeiket a férfiak hozzájárulását a közösség, a család, a házasság és a gyerekkel való törődésben, valamint elismeri a közösségben betöltött nélkülözhetetlen szerepüket. Tehát most már tudjuk, miért is van a férfiak napja. E remek írásunkban tanácsot is adunk, mivel lepjük meg az erősebbik (hol van ez már!) nemet az ő napjukon. Mert hölgyeim, higgyék el, a férfiak is érző lények, ők is szeretik, ha kedveskednek nekik. Nyugodtan próbáljanak minket egy kis aprósággal meglepni - én egy üveg jó bornak mindig tudok örülni -, sikerülni fog.

Most már csak arról kellene szólni, mikor is van a nemzetközi férfi nap? Hölgyeim! Kétlem, hogy erre nagy számban tudnának önök közül válaszolni. Ezért a jóindulatukat irányunkba máris bizonyíthatják azzal, utánanéznek a dátumnak, és elkezdenek gondolkodni azon, ha eljön az ideje, mivel is teszik számunkra széppé azt a napot. Sok sikert!