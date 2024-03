A Fehérvár és a Vasas elleni szoros vereséget követően a legutóbbi fordulóban a Kozármisleny elleni fölényes, tizenhárom gólos sikerrel javított önbizalmán és a tabellán elfoglalt helyén a DKKA csapata. Szombaton, ezúttal a 25. fordulóból előrehozott meccset játszik a Kohász, más bajnokit nem rendeznek, a hétvégén a Magyar Kupa négyes döntője lesz még.

A tizedik helyen álló dunaújvárosiak ellenfele a hatodik Budaörs lesz, de a két fél között csak három pont a különbség. Miután a DKKA nyert legutóbb, a rivális immár harmadik meccsét veszítette el egymás után, a Mosonmagyaróvár, az MTK és a Vác ellen.

– Egy várt győzelmen vagyunk túl, amit semmiképpen nem ajándékba kaptunk, s rettentően örültünk neki.

Remélem, ez erőt ad és a lelkeket is megnyugtatta a következő meccsek előtt, érezhető kis felszabadultság is a társaságon. Illetve látják a lányok, hogy a munkának van eredménye.

– Az első félidőben még látszott kicsit a görcsösség, mert mindenki tudta, milyen fontos a siker, azt mondtuk, ha fél lábon is játszva, de meg kell oldani a feladatot. A második játékrészben nagyon lényeges volt, hogy a jó védekezéshez társult egy olyan kapusteljesítmény, amiből könnyű gólokat tudtunk szerezni – mondta lapunknak Virág Roland, a csapatot irányító edzőpáros egyik tagja.

Az előző mérkőzés végjátékában elővette a hét a hat elleni játékot a dunaújvárosi együttes, erről az edző azt mondta, akkor már belefért, hogy ezt is gyakorolják éles helyzetben. Mert ez is lehetőség, amivel gólokat lehet nyerni, viszont kétélű fegyver, mert a technikai hibákra oda kell figyelni, mert labdavesztés, rossz lövés után ingyen gólokat lehet vele ajándékozni az ellenfélnek.

– Lehet, már a Budaörs ellen is lesz olyan periódus, amikor ezt elővesszük. Ám elsősorban azt csináljuk, amire készülünk, igyekszünk minden eshetőségre felkészülni. Az ellenfél három vereség után érkezik hozzánk. Már csak ezért is biztosan javítani akarnak. Az idegenbeli meccsen két góllal kaptunk ki tőlük úgy, hogy ötven percig domináltunk.

Arra számítok, ezúttal is egy végletekig kiélezett bajnoki vár ránk, és nagyon fontos lesz, hogy az utolsó percekben higgadtan tudjunk kézilabdázni, ami sikerre vezethet.

– Egyébként a szoros vereségek lehettek volna fordítva is, és akkor az ötödik, hatodik helyen állunk. Több dologban már léptünk előre, főleg a védekezésben, a támadójátékban még kicsit hiányzik a tudatosság, de ez is alakul. Jó úton haladunk, remélem ennek állomásaként sikerrel járunk szombaton is – jegyezte meg Virág Roland.

A bajnokság állása