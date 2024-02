Általában sosincs teltház a közmeghallgatásokon, de most szemmel láthatóan is kevesebben foglaltak helyet a nézőtéren, mint azt az elmúlt években tapasztalni lehetett. Pintér Tamás polgármester vázolta, hogy először ő és Szabó Zsolt alpolgármester tart beszámolót, s majd egy kis szünetet követően tehetik fel a városlakók a kérdéseiket, észrevételeiket – már aki kivárta, ugyanis a vezetői monológok közel másfél órát tettek ki.

Fotó: Laczkó Izabella

A közmeghallgatás második részében elsőként egy, a Rózsa utcában lakó házaspár kért szót. Ők azt szeretnék elérni, hogy aszfaltozzák le végre az ő utcájukat is, legyen rajta szilárd burkolat, mert már balesetveszélyes állapotok uralkodnak. Hasonló problémát ecsetelt egy Mályva utcai lakos is, képviselve legalább nyolc szomszédot. Mint az kiderült, körülbelül 80 méter hosszú zsákutca az övék az Északi lakóparkban, és szeretnék, ha ez is szilárd burkolatot kapna. Szorgalmazta, hogy a városvezetés esetleg próbáljon meg pályázat útján forrást találni rá. Beszéltek egy vállalkozóval, aki szerint mintegy 10 millió forintba kerülne a kivitelezés, és akár a lakók is beszállnának a költségekbe. A táborállási és az Északi lakópark problémái (legfőképp az utak állapota és a megfelelő vízelvezetés hiánya) miatt emelt szót egy másik érintett lakó. Túl biztató válasszal nem szolgáltak a közmeghallgatáson ezen felvetésekre, keresik majd a forráslehetőségeket.

Egy, az Október 23. téren élő hölgy azt tapasztalja, hogy sokszor a járdán közlekednek a kerékpárosok, még azon a területen is, ahol egyébként van biciklisáv. Nehezményezi ezt a jelenséget, volt is már ebből konfliktusa. A KRESZ-szabálya szerint egyébként sem lehet kerékpározni a járdán, a kétkerekű járgányokkal elsődlegesen a kijelölt kerékpárúton, ennek hiányában az úttesten szabad közlekedni.

Egy Hold utcai lakos egy remek kezdeményezést ajánlott a városvezetők figyelmébe (amelyet már több településen is bevezettek). A lényege, hogy az önkormányzat elkülönítene egy bizonyos keretösszeget, amelyre városlakók pályázhatnának fejlesztési ötl „Ön választ, mi segítünk” társadalmi akciósorozata is).