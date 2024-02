A Dunaújvárosi SZC Hild József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola tanulói és oktatói február 16-án gyalogtúrán vettek részt a Magyar Diáksport Szövetség pályázatának keretében. Amint arról az intézmény közösségi-oldalán beszámolt, a túrához csatlakozók az iskolától indultak útjukra, céljuk pedig a rácalmási Nagy-sziget ártéri tanösvény volt.

Fotó: Hild iskola

Mielőtt azonban a diákok és tanárok úti céljukhoz értek volna, még megálltak a szabad strandnál, és útközben két lámával is megismerkedtek. A felújított pihenőhelynél elfogyasztották harapnivalójukat, majd elindultak az ártéri ösvényen. A szikrázó napsütésben zajló túra alkalmával a résztvevők a Nagy-sziget nemrég felújított hídján is átkeltek, aminek két oldalát még mindig a kiöntött Duna vize borított. A hosszú út során hóvirágokban is gyönyörködhettek, majd a kilátóból csodálhatták meg a tájat, végül a kalandokkal teli nap után bár fáradtan, de élményekkel teli indultak haza a középiskola tanulói és kísérői.