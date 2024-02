Fási Éva sokoldalú személyiség volt, agráripari technikusként érkezett a nagyközségbe, majd négy éven át önkormányzati képviselői tisztséget is betöltött. Szorgalma és elkötelezettsége példaként állt előttünk, hiszen sosem volt rest tenni a közösségért – emlékszik szeretett tagjára a Aranydaru Nyugdíjas Klub és a Nyugdíjas Szervezetek „Életet az éveknek” Fejér Megyei Szövetsége.

Még idős korában is érdeklődött a technika és a digitális világ iránt, felbecsülhetetlen tudása és jártassága ezen a területen fiatalokat is megszégyenítette. Tíz éven át volt a klub lelkes vezetője, és nevéhez kötődik a hagyományos Pünkösdi Dalostalálkozó megszervezése és fenntartása is. Az ő álma, alapítása és lelkes művészeti vezetése tette emlékezetessé a rendezvényt éveken keresztül.

Fási Éva örökre példakép marad számunkra tudása, kitartása és szeretete által. Emlékedet tisztelettel őrizzük, nyugodj békében! – búcsúztak tőle nyugdíjas társai.

Forrás: Hajdú Marianna / feol.hu