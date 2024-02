A Duna-menti Szent Orbán Borrend nem titkolt célja, hogy hosszú évekre nyúló hagyományt teremtsen a mustrának. Erre minden esélyük megvan, hiszen az idei már a negyedik a sorban és évről évre egyre több új arc tűnik fel a visszatérő lelkes amatőrök között. A pénteki eseményt Schmidt Attila, a borrend nagymestere nyitotta meg, majd átadta a szót László Norbert pálinkaszakértőnek, aki a kéttagú bírálóbizottság egyikeként köszöntötte az egybegyűlteket. Elmondta, hogy szaktársával, Győrfi Bertalannal, aki a sólyi Szent István Pálinka Lovagrend elnök-nagymestere, bíznak abban, hogy remek nedűk kerülnek az asztalukra, és csak elenyésző lesz azok száma, amelyeket hibás tételként kell megnevezniük.

Fotó: Amatőr fotó

Szépen sorban

Azután szép sorban jöttek a különböző pálinkák: alma, körte, meggy, barack, szilva, szőlő… A gazdák maguk kínálták a magánfőzésben készített, vagy esetenként bérfőzésből származó pálinkájukat, és néhány mondatban összefoglalták a legfontosabb tudnivalókat az italukról. Volt, aki a legelőször, húsz évvel ezelőtt készített törkölyét hozta. Több egy-két éves pálinkát is kóstolhattak a jelenlévők, de akadt ritkán előforduló alapanyagból készült pálinka is. Oldott, jó hangulatban telt a késő estébe nyúló rendezvény, amelyhez nemcsak a párlatok járultak hozzá, hanem a téma „szerelmeseinek” elmélyült eszmecseréje is.

László Norbert így összegezte az est tapasztalatait: – Az örömteli, hogy csak három hibás tételt találtunk, jóval kevesebbet, mint egy évvel ezelőtt.

Érdemes kiemelni egy-két különlegességet. Például Boldog József szentiványi almából, és Steinmann László otelló szőlőből készült törkölyét. De ugyancsak különleges volt Kirinovics Péter bodzabogyója, a hölgyek közül pedig Paulusz Ágnes birsalmája volt kiemelkedő. Tavaly a bérfőzőkben készült tételekkel sok volt a probléma, de az idén ezt nem mondhatjuk el, ők is jól szerepeltek a mustrán. Kóstolhattunk határon túli pálinkákat is, de azok nem feleltek meg a magyar „szabványnak”.