A Szabó Magda Református Iskola nevelőtestülete és szülői közössége az iskola alapítványával karöltve, az idén első alkalommal február 9-én rendezi meg a farsangi jótékonysági Magda-bált a helyi Campus étteremben, melyre minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak. Céljuk egy játszótér létrehozása az iskola udvarában.

Javában folynak az előkészületek

A lelkes szülők gyűjtik a tombola felajánlásokat, a belépőjegyek is szépen fogynak az iskola titkárságán. A nagyvenyimi Delta Party Band lassan hangolja a hangszereket. Több helyi és környékbeli művész ajánlotta fel gyönyörű alkotását (zömében képek, de kerámiák is lesznek) árverésre. E nemes célt felkarolta a Dunaújvárosi Református Egyházközség is, felvállalva a fővédnökséget. Támogató vagy belépőjegyek vásárolatók az iskola titkárságán ill. vasárnaponként a református istentisztelet előtt vagy után február 4-ig.