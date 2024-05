Tömeges emailküldő és online petíciós rendszert üzemeltettek

A DatAdat az öt évvel ezelőtt Karácsonyéknak adott ajánlatában a fentiekben is említett tömeges emailküldő és online petíciós rendszer üzemeltetése, 50 ezer adatbázisban szereplő személy kezelése, tömeges sms-küldési lehetőség, illetve állandó tanácsadó szolgáltatás is szerepelt. Árakat is tartalmazott az ajánlat, a legnagyobb tétel az informatikai és ügyfélkezelés, tanácsadás havonta 5600 euróba kerülhetett Karácsonyéknak.

A másik dokumentum egy elemzés, amely a „nem aktivizálódott potenciális Karácsony Gergely-támogatókat” veszi sorra különböző kategóriák alapján.

A feltételezett politikai és világnézeti irányultságok alapján olyan kategóriákat állítottak fel Bajnaiék, mint a „szociális nacionalista”, vagy a „baloldlali kozmopolita”.

Az ajánlatból az is kiderül, hogy a szerződést a DatAdat OÜ, vagyis az észtországi cég jegyzi. Tehát a Bakony Rental Kft.-hez a Bajna-körhöz kapcsolható külföldi cégétől érkezett a pénz, és a Karácsonyék rendelkezésére bocsátott választói adatokat is egy észtországi vállalat kezelte.

A Magyar Nemzet teljes cikke ITT olvasható el.