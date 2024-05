Még jóformán véget sem ért a tanév, de már a következő év tervezése elkezdődött. Egyre másra jelennek meg a pedagógus álláshirdetések. Vannak intézmények, akik válogatni szeretnének a jelentkezők közül, s nem hagyják az utolsó pillanatra a felszabaduló álláshelyek betöltését. Örvendetes, hogy most már megközelítőleg 600 ezer forintnál kezdődik a szakképzésben egy pályakezdő bére is, így várhatóan a megfelelő képesítéssel rendelkezők, de jelenleg nem a pályán levők is elgondolkodnak azon, hogy visszatérjenek-e a pedagógus pályára.

Augusztustól logisztikai technikus szak szakmai tantárgyainak oktatásához főállású oktatót (tanárt) keres a Dunaújvárosi SZC Szabolcs Vezér Technikumba, Pusztaszabolcsra. Az állás betöltésének feltétele szakirányú főiskolai/egyetemi végzettség vagy minimum 3 év nemzetközi fuvarozási és/vagy szállítmányozási területen szerzett munkatapasztalat .

A pályázatokat (önéletrajz, motivációs levél) az [email protected] email címre várják. Érdeklődni Mátyás Julianna igazgatónál lehet a 06/70/400-2678-as telefonszámon.

Matematika, közgazdaságtan, biológia, kémia- fizika és angol nyelvet tanítókat várnak a DSZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskolába, jelentkezni lehet önéletrajzzal az igazgató@keri-dunaujvaros.hu mail címen lehet.