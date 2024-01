Nem vagyok egy zsörtölődő típus, viszont vannak dolgok, amik már nekem is szúrják a szemem néha. Az elmúlt héten többször is busszal utaztam, az út során pedig minden alkalommal döbbenten figyeltem, mennyire kifogyott az emberekből az illem. Őszintén szólva ezt korábban, középiskolás és egyetemi éveimben is tapasztaltam, de úgy gondoltam, a pandémia alatt „hatályba lépett” távolságtartási kötelezettség talán ráébresztette az embereket arra, mennyire felesleges a másikhoz simulni, már-már fellökni őt sorban álláskor, továbbá úgy véltem, hogy a globálisan elterjedt veszélyes vírus arra is megtanította az embereket, hogy nem köhögjük le a másik tarkóját. Tévedtem.