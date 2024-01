Megszépülő iskolák

Éppen ezért örömmel olvasom Piros Mariann, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kancellárjának közösségi médiában megjelent posztjait, amelyek a technikumok, szakképzőiskolák aktuális felújításairól, karbantartásairól szólnak. A legutóbbinak volt még egy külön üzenete is, de mielőtt erről beszélnék, íme, Piros Mariann bejegyzése:

„A Dunaújvárosi SZC Hild József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola épületére nem tudok olyan szemmel nézni, mint a többi, Dunaújvárosi Szakképzési Centrum által vagyonkezelt ingatlanra, ugyanis sok-sok évvel ezelőtt, e falak között jártam általános iskolába, így számtalan emlékem van róla. A mostani látogatásom célja a 2023-ban megkezdett karbantartási-felújítási munkák állapotának ellenőrzése és a 2024-es év feladatainak egyeztetése volt Németh Lászlóné megbízott igazgató asszonnyal. Diákjaink és oktatóink komfortérzetének javítása, valamint az oktatás szakmai színvonalának növelése érdekében több tanterem megújulása van folyamatban: a padozatjavítások már megtörténtek; a műhelyiskolába járó diákok és oktatóik saját kezűleg végzik a tantermek festési munkálatait; az így felújított termekbe a decemberben megérkezett okostáblák felszerelésre kerülnek; a tavasz folyamán új iskolabútorok érkezésével két modern projekt tanterem kerül kialakításra.”

Sztárszakmákat oktatnak

Ami megragadta a figyelmemet az az volt, hogy a szakmát tanuló diákok maguk is hozzájárultak a környezetük szebbé tételéhez.

Németh Lászlóné megbízott igazgató büszkén kalauzol végig az épületen. Kicserélt nyílászárók, felújított padozatok, szépülő szakoktatói termek során haladunk végig.

A Hild nem egy nagy iskola, 19 oktató és a felnőttoktatással együtt 230 diák jár hozzánk. Nagyon változatos a képzési rendszerünk is, hiszen tanítunk technikusokat, szakképző iskolásokat, szakiskolásokat és vannak műhelyiskolásaink is, ez utóbbi kettőben részszakképesítéseket lehet szerezni. Mégis talán ez a sokféleség az, ami roppant rugalmassá teszi a közösségünket. Hiszen minden évben készítünk fel országos szakmai versenyekre diákokat, de szép eredményeket érünk el a speciális igényű tanulók képzésében is.

Arról beszélgetünk, hogy mára már a legjobban kereső szakmákat tanítják a Hildben. A legutóbbi statisztika szerint a második legjobban fizetett a fesöő, mázoló, tapétázó szakember, de az építőipar többi ágazatában is – a statisztikák szerint – jelenleg millió forint körüliek a havi jövedelmek. Ez persze felveti azt is, hogy sokan végzettség nélkül próbálnak boldogulni ezekben a szakmákban, de a komolyabb cégek nem engedhetik meg maguknak, hogy ne szaktudással rendelkező szakembert foglalkoztassanak.

Jeszenői Róbert gyakorlatioktatás-vezető elmondja, hogy duális partnereik mindegyike nagyon szigorú feltételeknek kell, hogy megfeleljen, mielőtt a diákok náluk szakmai gyakorlatra mehetnek. A diákok a gyakorlati idő alatt a foglalkoztatóiktól munkabért kapnak, így elvárások is vannak velük szemben. Az intézményben pedig a szakoktatói gárda készíti fel a diákokat, hogy mire a szakmát kézbe kapják, megállják a helyüket.

Az iskolán belüli képzést is igyekeznek gyakorlatorientálttá tenni. Kerkuska Zoltán szakmai munkaközösség-vezető koordinálja a gyakorlati foglalkozásokat. Megmutatja a szaktantermeket, a műhelyeket, s azokat az „alkotásokat”, amelyeket a tanulók készítettek:

- Nincs semmi baj, ha valami nem sikerül, lebontjuk, s kezdjük elölről, hiszen ez a dolgunk, hogy a szakma minden fázisát megtanulja, s begyakorolja a diákunk. Éppen ezért tartjuk fontosnak, hogy a tanulják meg a szakmát.

Kerkuska Zoltán szakmai munkaközösség-vezető , Németh Lászlóné megbízott igazgató, Jeszenői Róbert gyakorlatioktatás-vezető a gyakorlatközpontú oktatásban hisznek

Az iskola is megszépül

Mintegy igazolásul megmutatja néhány diák tavalyi kreatív alkotását, a Hild címert az egyik lépcsőfordulóban:

- Mindent a diákok terveztek, sőt a „téglákat” is ők gyártották le, ők rakták fel. Bár nem minden lett rajta tökéletes, de majd újra rakják, ha ismét lesz idejük a kötelező szakmai elemek mellett.

Megnézzük az egyik felső folyosót. Az ablakok közötti fal szépen festve. Jeszenői Róbert elmondja, hogy a diákok vizsgamunkája is ez egyben. A festő szakmunkástanulók vizsgára kaptak egy-egy falrészletet, amit le kellett festeniük. A folyosó is megújult, és a diákok is számot adtak a tudásukról. Hasznos és értelmes feladattal bizonyították be szakmai felkészültségüket.

Lányok is előnyben

Belépünk a kancellár asszony bejegyzésében szereplő tanterembe. A szép padozat most ugyan nem látszik, mert a festés miatt be kellett takarni, de Németh Lászlóné elmondta, megbeszélte a kollégákkal azt, hogy az új padlóhoz legyen tiszta és új a fal festése is. Anda József szakoktató vezetésével vidáman folyik a munka. Még lány is van a festőcsapatban. Pesti Krisztina elmondja, hogy nagyon szereti ezt a szakmát, s egyáltalán nem baj, hogy nem nőies pálya, hiszen ő ebben érzi jó magát.

Éppen tisztasági festést végeznek. Bepróbálkozom, hogy zavarba hozzam őket. Megkérdezem, hogy mit jelent a tisztasági festés.

Mohai Brendon és Rupa János Krisztofer szakszerűen sorolja a fázisokat, lélegzetvételnyi gondolkodás nélkül az alapozás, a javítás, a csiszolás és egyéb fázisokat. Kérdésemre pontos választ kaptam.

Németh Lászlóné igazgató a meglepődésemet látva, mosolyogva nyugtázza a tanulók felkészültségét, tudását. Mohai Brendon hamarosan szakmai versenyre megy.

Úgy gondolom, hogy érdemes drukkolni neki.