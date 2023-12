Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Ezt az elismerést idén dr. Kercso Ancának, a Szent Pantaleon Kórház-neurológiai osztály vezető főorvosának ítélte oda a közgyűlés. A díjazott tiszteletére pohárköszöntőt tartottak, és a közelgő ünnepek apropóján a Móricz iskola fiataljai készültek dalcsokorral.

A műsort követően kezdetét vette a döntéshozói munka. Az eredetileg tervezett témák közül kettőt levettek, továbbá hét napirendet sürgősségi indítványként felvettek, így összesen negyvenhárom napirendet tárgyaltak.

Az elsők között helyi rendeletek módosításáról, újraalkotásáról döntöttek. Ilyen például a lakások és helyiségek bérletéről, lakbérekről szóló rendelet, amelyet a kormányhivatali vizsgálatot követően kellett felülvizsgálni. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendeletben a jogosultsági feltételeként szereplő jövedelemhatárt emelték, s pontosítottak néhány támogatási szabályzást.

A múzeumban és a bölcsődék központjában zajló, még az előző önkormányzat által elnyert beruházásokhoz kapcsolódóan férőhely- és álláshely bővítést indítványozták a vezetők. A múzeum esetében egy teremőri álláshely engedélyezését kérték. A bölcsődék tekintetében a Bólyai utcai Zengő-Bongó intézmény a jelenlegi 78 férőhelyről 126-ra bővül, amely a szakmai álláshelyeket is növeli, nyolc főállású kisgyermeknevelővel, valamint két dajkával. A képviselők jóváhagyták mindkét intézmény kérelmét.

A képviselők többsége hozzájárult ahhoz, hogy januártól 10 százalékkal megemeljék a Hungast Mecsek Kft. vállalkozói díját, amely a helyi óvodákban, iskolákban és idősotthonokban biztosítja a közétkeztetést.

A közgyűlés a közterületről elszállított gépjárművek értékbecslésére szerződést köt a budaörsi bejegyzésű Controlle Mobile Kft.-vel. A cég autónként 28 ezer forintért vállalta a feladatot, a megbízási szerződésük pedig két évre szól (2025. december 31-ig).

Arról is döntöttek a képviselők, hogy megnyitják az 1995. decemberében lezárt VII-es parcellát a köztemetőben, amely azt is jelenti egyben, hogy a temető üzemeltetőjének engedélyezni kell ezen a területen a temetést és urnaelhelyezést. A témakörhöz kapcsolódóan még egy napirend szerepelt ezen az ülésen. Nevezetesen az, hogy a köztemetésre kijelöljenek egy szolgáltatót, mivel a jelenlegi céggel év végén lejár a szerződés. Három temetkezési cégtől kért árajánlatot az önkormányzat, s számunkra nem meglepő módon, megint csak egy nyújtott be ajánlatot, mégpedig a a köztemetőt üzemeltető Borostyán Tóth Kft. Ezt a céget bízták meg a köztemetési feladatokkal a jövő évre vonatkozóan, a hamvasztásos temetéseket mintegy 190 ezer forintban, a koporsós temetéseket 219 ezer forintban megjelölve.

A közgyűlésen az önkormányzati intézményekben dolgozók béren kívüli juttatásáról is szavaztak. Ebbe a körbe tartoznak az óvodák, a bölcsődék, a könyvtár, a múzeum, a színház, az idősek otthonai, a családsegítő szolgálat, a múzeum, az Egészségmegőrzési Központ, és a Gazdasági Ellátó Szervezet munkavállalói a napirendi felsorolás szerint. Az elfogadott döntés értelmében az érintett dolgozók jövő év januárjától áprilisig nettó 10 ezer forintot, májustól decemberig pedig 15 ezer forintot kapnak havonta, amely így összesen mintegy 158 millió forint kiadást jelent a jövő évi költségben.

Kiadó lesz a kávézó

Ezidáig a Szatner-Unity Kft. üzemeltette a főtéri kávézót, s az épületen belül egy irodahelyiséget is bérelt. Azonban december 5-én az önkormányzat felmondta a szerződést, mivel a cég a két ingatlanrész vonatkozásában mintegy 4,7 millió forint bérleti díjjal tartozik, és körülbelül 3,5 millió forint közüzemi tartozása van. A történethez hozzá tartozik, hogy a cég ügyvezetője már az év elején kérte a bérleti szerződés módosítását a rezsi költségek vonatkozásában. Álláspontja szerint az önkormányzat által továbbszámlázott távhődíj nem fedi a valóságot, ugyanis a bérlemény teljes területét nem, csak egy kis részét tudja fűteni. Erről a márciusi közgyűlésen tárgyaltak a képviselők, és akkor úgy határoztak, hogy a bérlemény távhődíja, valamint víz-és csatornadíja az önköltségszámítás szabályairól szóló szabályzatban meghatározottak szerint kerül megállapításra. Bár eszközöltek módosítás, továbbra is a 148 m2-es alapterülettel számoltak, az ügyvezető pedig a radiátorokkal fűtött helyiségek méretét 5,53 m2-re jelölte (a többit klímákkal oldja meg), így valószínűleg ezzel nem rendeződött a probléma. A mostani közgyűlésen úgy határoztak, hogy pályázatot írnak ki a kávézó üzemeltetésére két évre szólóan.

Megint hitel...

A DVG Zrt. a távhőszolgáltatói feladat ellátásának finanszírozásához a Kereskedelmi és Hitelbankkal forgóeszköz hitelszerződést kíván kötni köt: 2,5 milliárd forintos hitelkeretről van szó, amelynek lejárata jövő év decembere. Igen nagy összeg, nem véletlen, hogy a bank az önkormányzat garanciavállalását kérte. A képviselők többsége hozzájárult a garancia biztosításához.

Ezzel a pénzintézettel (K&H Faktor) a szeptemberi ülésen egy úgynevezett faktor szolgáltatásra vonatkozó megállapodást kötött 1,8 milliárd forint összértékben a testület. Ezen szerződés törvényességét vitatja a Fejér Vármegyei Kormányhivatal; a törvényességi felhívásról a mostani ülésen tárgyaltak a képviselők, a napirendet sürgősségi indítványként vették fel a megtárgyalandók sorába. A kormányhivatal szerint a közgyűlés eljárásjogi és anyagi jogszabályokat egyaránt megsértett, így a döntéshozatali eljárás és a határozat jogszabálysértő. A képviselők szerint törvényesen jártak el.

Egyéni indítványok

Két egyéni képviselői indítványról is értekeztek az ülésen. Az egyiket Motyovszki Mátyás nyújtotta be annak érdekében, hogy az olimpiai sportágakban eredményes dunaújvárosi versenyzők körét (akiket egy 2017-es rendelet értelmében pénzjutalomban részesít az önkormányzat), kibővítsék a veterán-senior korosztályú sportolókkal is 2024-től kezdődően. Ezt el is fogadták az ülésen.

A másik képviselői indítványt Szabó Zsolt nyújtotta be. Az ő előterjesztése a Kallós Dezső utcai lakóépületek állagmegóvására vonatkozott. A társasházak által készíttetett statikai vélemény szerint az épületek fala két tényező együttes hatása miatt repedezik: az egyik, hogy nincs megoldva a talajban lévő víz elvezetése, másrészt a fekvőrendőrök (forgalomcsillapítók) okoznak talajrezgést. Az indítványban javaslatot tettek arra, hogy a vízelvezetés egy majdani uniós forrás által valósuljon meg, a két fekvőrendőr átépítését pedig a jövő évi költségvetésbe tervezik be. A mostani ülésen arról határoztak, hogy a tervezési feladatokra (fekvőrendőrök cseréjéhez) 1,2 millió forintot biztosítanak.